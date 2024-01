Minusgrade zeigte es an beim Nachtumzug in Allmendingen. Zweieinhalb Stunden dauerte das Straßenspektakel am Samstag, was Viele auch aushielten, wenngleich sich teilweise leichte Lücken entlang der Umzugsstrecke vom Gasthaus „Kreuz“ zur Mehrzweckhalle im Laufe der Zeit zeigten. Laut Aufstellungsplan gab es unglaubliche 96 Gruppen zu bestaunen und zu bejubeln - und natürlich musste man als Zuschauer ihre Narrenrufe stets parat haben, um weitere närrische Anstürme und Schabernack gegen sich zu verhindern.

Der einfache Gegenruf „Hexa“ als Standardfloskel kann helfen, muss aber nicht, gerade dann nicht, wenn man zum Beispiel das wie eine Hexenverkleidung wirkende Schrendl Weib aus Bronnen vor sich hat, deren Narrenruf, „Jetzt wird’s Zeit - kommt’s Schrendl Weib“, zu lauten hat. Auf Zack zu sein, so lautet das Gebot der Stunden für die Umzugsgänger, etwa auch bei folgenden Rufen: „Schmeckt’s Gsälz? - S’Gsälz schmeckt“, „Pudl - bätschnaß“, „Nicht wirklich - abr hauptsächlich scho“, „Fällt se nei - dann hol se raus“, „Gsteidaweib - Hot Moggla keit“ und auch „Kretta rom, Kretta nom - Krettamachr send it dom“. Zu den gut verteilten Musikgruppen im Umzug als Einheizern kamen etliche Narrengruppen mit Musikwägele, Rätschen und auch Handsirenen.

Was es mit dem Rekord auf sich hat

Die Rekordzahl an teilnehmenden Zünften hat nicht etwa irgendetwas mit einem Jubiläum der gastgebenden Allmendinger Narrengruppe zu tun. Diese wurde 1976 gegründet und hat damit weder einen runden, halbrunden oder viel wichtigeren närrischen Schnapszahlgeburtstag vorzuweisen. Die Rekordzahl an Zünften, die laut Zunftmeister Markus Braig keine Rekordumzugsdauer bedeuten müsse, hat einen ganz einfach erklärbaren Grund.

Unterm Strich wollen die Allmendinger Gastgeber immer höchstens 3200 Hästräger auf die Route schicken. Zählen tut das natürlich niemand, aber bei der Anmeldung sollen die Zünfte ihre geschätzte Teilnehmerzahl nennen - und bei 3200 Personen maximal sei eben Schluss. Braig verweist auf eine Zunft, die in Allmendingen schon oft mit Hunderten Hästrägern mitlief. „Hätten die sich heuer angemeldet, dann stünden nur 80 Zünfte in der Aufstellung und es wären doch 3200 Hästräger“, verdeutlicht der Allmendinger. Die Hälfte der teilnehmenden Gruppen reiste mit durchschnittlich 30 Hästrägern an.

Auch außerhalb Allmendingens gibt es eine Zigeunerkapelle: Die Jongner Zigeuner. (Foto: Elisabeth Sommer )

Große Gruppen bei diesem Nachtumzug stellten laut Markus Braig etwa die Stoischweizer aus Betzenweiler, Malefiz aus Oberdischingen und die Wenkl Fratza aus Oberstadion. Es hätten sogar noch 100 weitere Zünfte kommen wollen, sagt Braig, der das im Anmeldesystem ersehen konnte. Drei Gruppen hatten kurzfristig krankheitsbedingt absagen müssen.

Warum der Allmendinger Nachtumzug so beliebt bei den Narrenzünfte ist, ist für den Zunftmeister der gastgebenden Zigeunergruppe ebenso rasch zu beantworten: Die maximale Teilnehmerzahl entspricht der Allmendinger Infrastruktur. „Die Narren wissen, sie kommen bei uns in die Halle zur Party rein und werden nicht etwa abgewiesen“, erklärt Braig. So lohnen sich teils ganz weite Anreisen.

Drei Sprecherwagen vor Ort

Am ersten Sprecherwagen beim „Kreuz“ war Braig mit mehreren Bürgeles-Hexa aus Kirchen und einer Hästrägerin aus Arnegg im Sprechereinsatz. An der Brücke teilten sich Sprecher aus Gosbach, dem Illertal und Tomerdingen die Aufgabe. Sprecherwagen drei nahe der Mehrzweckhalle war mit Markus Beck von den Wippinger Borgerhau-Hexa besetzt, der hier mit der Schmiechener Burrahex Willi Girner agierte. Willi Girner ist als Allmendinger schon seit langer Zeit immer wieder im Sprechereinsatz für die Zigeuner, getreu dem Motto: Wer sich zu schwätza traut, muss ran. Und weil Girner sozusagen Umzugsurgestein ist, kennt er fast alle Gruppen und nannte spontan nur zwei Besonderheiten, die ihm auffielen. Das waren einerseits die recht neuen Mittelhofer Burgweibla aus Rottenacker, die sich vor der Coronazeit gründeten und dann erstmal pausieren mussten. Dann fielen Girner noch die Mitteleschenbacher Woldschebberer auf.

Für die Ansagen erarbeitete sich Willi Girner vorab durch den Blick ins Internet einige Informationen, um möglichst Geschichtsauszüge, Narrenort und den aktuellen Zunftmeisternamen nennen zu können. Als eines der Mysterien erwiesen sich die Mitteleschenbacher Woldschebberer, wobei zumindest Ansbach als Heimatregion ausfindig zu machen war.

Viel Konfetti wurde auf der Umzugstrecke verteilt. Mit einem Laubbläser war nach Ende des Narrenwurms ein Hästräger unterwegs, um die Schnipsel vom Gehweg auf die Fahrbahn zu befördern. Die Kehrmaschine war zur Wiederherstellung von Sauberkeit und Ordnung bestellt. In der Mehrzweckhalle sorgten DJ Philhouse und DJ Löw auch nach dem Umzug noch für närrisch gute Unterhaltung.