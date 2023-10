Nördlich von Altheim soll eine riesige Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Beschluss zum „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik Kohlplattenhau“ gefasst. Vollzählig beschloss der Gemeinderat am Dienstag zudem die frühzeitige Einbindung der Träger öffentlicher Belange, Behörden und der Öffentlichkeit.

Eine Bürgerversammlung wird am Donnerstag, 2. November, ab 19 Uhr im Altheimer Bürgerhaus stattfinden. Als Vorhabenträgerin möchte die Freyberg‘sche Forstverwaltung die PV-Freiflächenanlage als Agri-PV-Anlage auf 29 Hektar eigenem Land verwirklichen. Ernst von Freyberg sagte dem Gemeinderat seine Teilnahme zur Bürgerversammlung zu.

Doppelnutzung angestrebt

„Als Gemeinde können wir etwas stemmen, was sich andere gar nicht trauen“, äußerte Ratsmitglied Gerhard Kottmann. Seine Meinung ist aber auch: „Zuerst wird man erschrecken, wie in Deppenhausen mit den großen Anlagen, aber wenn es eine Agri-PV-Anlage wird, ist das zu rechtfertigen.“ Das geplante 29 Hektar große Sondergebiet fällt flächenmäßig so groß wie der gesamte Wohnort Altheim aus. Eine Doppelnutzung wird angestrebt: Stromerzeugung in Verbindung mit Landwirtschaft, deshalb die Bezeichnung Agri-PV-Anlage, abgeleitet von Agrikultur. Kühe sollen unter den hochbeinig angebrachten Solarmodulen grasen.

Architekt Michael Schröder erklärt im Altheimer Gemeinderat das Bebauungsplanverfahren zum großflächigen PV-Sondergebiet, auch in Anwesenheit von Vorhabenvertreter Ernst von Freyberg. (Foto: Sommer )

Auf dem Gebiet könne Strom für 7500 Vier-Personen-Haushalten im Jahr durch eine Leistung von 25 Megawatt peak erzeugt werden, sagte Bürgermeister Andreas Schaupp. Altheim mit seinen 400 Haushalten werde damit zur „Plusenergie-Gemeinde“. Ratsmitglied Jürgen Kottmann nannte das Vorhaben in der jetzigen Strompreisphase „Win-win“ und „coole Sache, weil jeder Vorteile hat“.

Begrüßt wurde im Gemeinderat die Lage hinter einer Kuppe am Waldrand. Erst beim Gang in die Natur in Großrichtung Steinenfeld werde die Anlage gesehen. Gerhard Kottmann erinnerte: „Wir sagten uns in Altheim, nach Süden hin wollen wir nix, aber dort ist es okay.“

Die vorhandenen Feldwege bleiben offen, erklärte Michael Schröder, Geschäftsführer des Stuttgarter Architekten- und Stadtplanungsbüros „Wick und Partner“. Das Sondergebiet wird von einem Feldweg durchschnitten. Als gut empfindet Ratsmitglied Jürgen Wetzel, dass es Wohne Abriegelung“ geht.

Das geplante Sondergebiet ist laut Bürgermeister Schaupp derzeit „das größte im Alb-Donau-Kreis und das zweitgrößte überhaupt“. Das bringe entsprechend Einnahmen, würdigte Schaupp, der eine Pro-und-contra-Liste vorführte, worauf „das Pro überwiegt“. Als Contra wird „der Verlust des Naherholungsgebiets“ genannt.

Gut für den Klimaschutz

Ratsmitglied Jörg Hailer zielte auf den Klimaschutz ab: „Wir müssen uns den enormen Herausforderungen des Klimaschutzes stellen.“ Er sieht „die Chance, mit dem Bauvorhaben die Zukunft zu gestalten“. Bürgermeister Schaupp beschwichtigte etwas: „Es entsteht das Gefühl, wir tun etwas Gutes, aber andere sehen das in einer pluralistischen Gesellschaft anders.“ Architekt Schröder hatte eingangs erklärte, andernorts gelten solche Sondergebiete mittlerweile als privilegiert, zum Beispiel an Autobahnen, wodurch kein Bebauungsplanverfahren mehr nötig ist. Schröder betonte: „Die Planungshoheit bleibt bei der Gemeinde.“

Ein Städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde Altheim und der Freyberg’schen Forstverwaltung ist bereits geschlossen. In einer separaten Pressemitteilung erinnert Bürgermeister Schaupp an die enge Verbundenheit der Familie von Freyberg über Jahrhunderte mit Altheim. Freybergs errichteten Anfang des 18. Jahrhunderts das denkmalgeschützte Altheimer Schloss.

In der Pressemitteilung heißt es auch: „Errichter und Betreiber der Anlage soll ein Partner aus der Energiewirtschaft oder der Industrie sein. Für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung wird die Zusammenarbeit mit einem lokalen Landwirt angestrebt.“ Die Nachfrage der SZ, ob ihm der lokale Landwirt bekannt sei, verneinte Andreas Schaupp.

Die Freyberg’sche Forstverwaltung muss als Vorhabenträgerin die Kosten tragen. Ausgaben fallen an für Planung, Gutachter, Fortschreibung des Flächennutzungsplans, die Herstellung der Erschließung, Grünordnung, Rechtsberatung der Gemeinde Altheim, zivilrechtliche Absicherung und dauerhaften Unterhalt des Anschlusses (Netzeinspeisung). Sich ergebende Verwaltungskosten trägt die Gemeinde.