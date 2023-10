Oimal a Wildsau sei

(kö) ‐ Die Wildschweinpopulation ist in den vergangenen Jahren aufgrund guter Nahrungsbedingungen geradezu explodiert, zumal das Bejagen viel Geduld und Geschick vom Jäger erfordert. Aber wie lebt so ein Wildschein? Das haben 15 Kinder zusammen mit Jäger und Waldpädagogen Alex Rothenbacher auf der Allmendinger Lichse erforscht. Sie sollten sich für ein paar Stunden in die Rolle eines Wildschweins hineinversetzen „“ war das Motto für den Vormittag um das Leben der Schwarzkittel besser kennenzulernen.

Befragt, was ihnen zum Thema Wildschwein spontan einfällt, antwortete spontan ein Junge „ein guter Braten“. Fragen zum Thema Wildsau mussten die Kinder mit ja oder nein beantworten, bei „Frischling“ riefen alle begeistert „ja“. Ein Keiler ist ein männliches Wildschwein, die Leitbache, die älteste Wildsau. Dem Frischlingsalter entwachsene aber noch nicht geschlechtsreife Tiere heißen Überläufer, erfuhren die Kinder. Das nächste Spiel galt der Ernährung der Schwarzkittel und ihre Bedeutung für das Ökosystem Wald.

Wildscheine sind Allesfresser, von der Kellerassel bis zum ganz jungen Rehkitz und dem Engerling des Maikäfers ist nichts vor ihnen sicher. Eicheln und Bucheckern sind Leckerbissen. Steine liefern ihnen als Lecksteine Mineralien. Ab November paaren sich die Wildschweine, im Frühjahr kommen die Frischlinge zur Welt, in der Regel hat eine Bache acht Frischlinge.

Für die Geburt ihres Nachwuchses baut sie sich eine Art Nest ‐ einen Wurfkessel, wie die Jäger sagen. So einen Kessel haben die Kinder mit ihren Eltern im Wald auch unter der Anleitung von Alex Rothenbacher aus Moos, Blättern und Sträuchern gebaut. Der Kessel hat eine Art Dach um die Jungen vor Nässe zu schützen, ist aber fast immer nach Süden ausgerichtet, damit die Sonne sie bescheint. Natürliche Feinde haben Wildschweine außer Wolf und Bär nicht, der Luchs holt sich höchsten die Frischlinge. Eine große Gefahr sind Wildschweine für die Maisfelder der Bauern, die von den Sauen massiv zerstört werden können. „Deshalb müssen wir Jäger diese Felder in unseren Revieren mit Elektrozäunen schützen. Das ist viel Arbeit und kostet und viel Geld“ sagte Rothenbacher den Kindern.