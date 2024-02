Neues VHS-Semester in Allmendingen gestartet

Das neue Semester der Volkshochschule in Allmendingen ist gestartet. Es gibt wieder eine breite Palette an Angeboten im Ort. Darunter sind Klassiker aber auch ganz neue Kurse.

„Neu ist ein Babysitterkurs für Jugendliche ab 14 Jahre, den hat es bei uns noch nie gegeben“, sagt Ute Aigner-Schick, die für die Planung in Allmendingen zuständig ist. „Der Kurs geht zwei Tage und ist sehr umfassend“, erklärt sie. Neben vielen praktischen Anleitungen zur Kinderbeschäftigung gibt es dabei auch wichtige Tipps zur Unfallverhütung. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die frischgebackenen Babysitter einen Babysitterpass. Die Termine sind am Freitag, 22. März und Samstag, 23. März.

Für Kinder und Jugendliche gibt es aber noch viel mehr. Zum Beispiel Inline-Skate-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene am Samstag, 20. April.

Neu seien auch Kurse zum Lesen und zu Geschichten. Im Kurs Übung macht den Lesemeister für Kinder von acht bis zwölf Jahren gehe es darum, „Lesen spielerisch zu lernen und nicht wie in der Schule“, es sei eben mal „ eine andere Herangehensweise“, sagt Ute Aigner-Schick. Zum Schluss setzen die Teilnehmer das Gehörte im Gespräch in einer Art Kreativwerkstatt gestalterisch in Szene. Erster Termin ist am Mittwoch, 20. März, in der Seniorenresidenz. Am gleichen Tag findet auch der erste Termin des Kurses Geschichten zum Mitnehmen für Kinder von fünf bis zehn Jahren statt. Anhand abwechslungsreicher Geschichten sollen die Kinder dabei zum Mitmachen, Mitsprechen und Mitdenken animiert werden und so in die zahlreiche Vielfalt der Geschichten eintauchen. Als Erinnerung für zu Hause werden zu den Titeln kleine Bastelideen vorbereitet.

„Gemeinsam Tanzen ist auch ein ganz toller Programmpunkt“, hebt Ute Aigner-Schick hervor. Musik aus verschiedenen Bereichen und Kulturen begleitet die Teilnehmer dabei. Erster Termin ist am Donnerstag, 7. März im Bürgersaal.

Im aktuellen Semester gibt es zudem einen Vortrag mit dem Titel Demenz - Entstehung, Behandlung, Prävention. Referentin Silke Fischer wird am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus unter anderem auf die Fragen eingehen: Was sind denn zutreffende beziehungsweise nicht zutreffende Frühsymptome einer Demenz? An wen wende ich mich mit einem Verdacht? Welche Arten der Demenz sind häufig, welche Arten gibt es? Helfen die Therapien? Welche Unterstützung gibt es für Angehörige?

Fit an der Nähmaschine - Pfiffige Ideen aus Baumwollresten heißt ein anderer Kurs, der am Freitag, 8. März stattfindet. Es ist ein Auffrischungskurs für Näherfahrene. Es werden Kleinigkeiten aus Baumwollstoff, wie beispielsweise ein Duftherz mit aufgenähter Spitze für den Kleiderschrank oder eine schicke Verpackung für Taschentücher, gefertigt.

Natürlich gibt es auch wieder Koch- und Backkurse, etwa zur thailändischen Küche am 21. Juni. Und auch Kurse zur Entspannung werden angeboten. Achtsamkeitsübungen mit leichter Gymnastik gibt es am Samstagmorgen, 9. März, in der Seniorenresidenz mit Dozentin Tanja Tonelli. Auf achtsame Wahrnehmungs- und Atemübungen folgen leichte Gymnastikübungen und der dritte Teil ist ein Entspannungsteil am Boden: „Wir atmen, nehmen unseren Körper in der Ruhephase wahr und entspannen uns und unseren Körper“, heißt es in der Ankündigung.

Anmelden kann man sich wie immer über das Allmendinger Rathaus – persönlich, telefonisch oder per E-Mail – oder direkt über die Homepage der VHS-G unter www.vhs-g.de. Dort findet man auch das komplette Programm mit allen Terminen.