Bistro-Betreiber Robert Schmidt macht in der Gaststätte im Allmendinger Waldfreibad nicht mehr weiter. Stattdessen übernehmen Fatma und Remzi Tahiri von der Sportgaststätte des TSV Allmendingen den Betrieb.

„Wir haben heute den Pachtvertrag unterschrieben“, erklärt Remzi Tahiri am Mittwoch. „Nächste Woche bekommen wir die Schlüssel.“ Im Juli vergangenen Jahres hat er mit seiner Frau die Sportgaststätte im Ort übernommen und überzeugt seitdem die Gäste mit seiner italienischen Küche. „Die Sportgaststätte läuft richtig gut“, sagt er. „Die Leute sind zufrieden. Freitag, Samstag, Sonntag sind wir fast voll und auch unter der Woche läuft es gut.“ Und so habe man „einfach Lust“ gehabt, auch den Betrieb in der Gaststätte im Waldfreibad zu übernehmen.

Was dort alles noch getan werden muss, müsse man jetzt noch schauen. Noch sei ja etwas Zeit: Im Waldfreibad soll es am 1. Juni losgehen. Dort soll es dann übrigens keine Pizza geben, sondern eher Pommes, Schnitzel, Salate - auch Salat mit Pute -, Wurstsalat und Eis, gibt Remzi Tahiri Einblick in seine Pläne.

Robert Schmidt nennt als Grund, warum er im Waldfreibad nicht mehr weitermacht, „Personalprobleme“. Man habe einfach nicht genug gefunden und das sei auch schwierig, wenn man zwei Gaststätten parallel betreibt. „Wenn ich nur die Gaststätte im Waldfreibad hätte, wäre es kein Problem“, sagt er. Doch betreibt er ja seit 2003 noch das Bistro im Ort. 2019 hat Schmidt die Gaststätte im Waldfreibad übernommen. „Es waren interessante Jahre“, sagt er rückblickend. Zwei Jahre wurden durch Corona geprägt und danach sei es auch nicht leicht gewesen. Seinen Nachfolgern jedenfalls wünscht er „alles Gute“.