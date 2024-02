Ein nachhaltiges, möglichst klimaneutrales Quartier soll auf dem Gebiet der Alten Gärtnerei in Allmendingen entstehen. Nun wurde dem Gemeinderat von Experten der STEG Stadtentwicklung und EnBW ein konkretes Energiekonzept vorgestellt. Außerdem wurde erklärt, welches Potenzial es bei den Bestandsbauten rund um das Gebiet durch energetische Sanierungsmaßnahmen gibt.

Auf dem Gebiet der Alten Gärtnerei sollen insgesamt 17 Gebäude entstehen, darunter Ein- und Mehrfamilienhäuser wie auch Gewerbe und Pflegeeinrichtungen. Ziel ist eine CO2-neutrale Wärmeversorgung mit Nahwärmenetz und eine ganzheitliche Lösung für Strom, Wärme und Mobilität. Die ursprünglichen Erdwärme-Pläne musste die Gemeinde begraben, denn das Landratsamt ließ die dafür notwendigen Bohrungen aus Wasserschutzgründen nicht zu.

Nahwärmenetz ist das Ziel

Das nun ausgearbeitete Energiekonzept enthält ein Nahwärmenetz, bei dem in einer Energiezentrale auf dem Bauhof drei zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpen Wasser auf 45 Grad aufheizen. Dieses wird dann über ein Rohrsystem in die einzelnen Häuser geleitet. Das auf 30 Grad abgekühlte Wasser geht dann wieder von den Gebäuden an die Zentrale zurück und wird abermals aufgeheizt. Strom wird über Photovoltaik-Anlagen auf den einzelnen Dächern erzeugt, dieser kann von den Bewohnern dann auch vergünstigt genutzt werden - auch fürs Aufladen fürs E-Auto über eine Wallbox. Außerdem wird ein Teil des Stroms ins öffentliche Versorgungsnetz eingespeist.

Damit die Versorgung möglichst autark ist, gibt es für Wärme und Strom einen Wärme- und einen Batteriespeicher. Dadurch brauche man auch kein Gas oder Öl, um etwa Dunkelflauten zu überbrücken, erklärte Alexander Vincent von der STEG Stadtentwicklung GmbH. Der Gedanke der Autarkie und der Sicherheit steht auch hinter der Anzahl der Luft-Wasser-Wärmepumpen - denn dadurch dass es drei sind, gebe es eine Redundanz für gewisse Situationen.

Mehr als 40 Prozent beträgt der Autarkiegrad beim Strom. Sollten in Zukunft noch größere Speicher hinzukommen, könne er sogar noch verbessert werden. Die Eigenverbrauchsquote des erzeugten Stroms liegt nach aktuellem Plan bei 57 Prozent. Insgesamt könnten durch das ausgearbeitete Konzept 80 Prozent CO2-Emissionen in dem Quartier eingespart werden, das seien 16,4 Tonnen pro Jahr.

Insgesamt geht es bei dem Konzept also um ein „Zusammenspiel aller Dächer und Gebäude“, fasste Vincent zusammen. Für die Energiezentrale beim Bauhof werden 100 Quadratmeter Fläche benötigt. In den einzelnen Häusern werde dagegen kaum mehr Platz für die Technik gebraucht - hier gebe es nur noch jeweils einen Hausanschlusskasten für den Strom und eine Übergabestation für die Wärme. Dass die Wärmeerzeugung zentral stattfindet habe auch den Vorteil, dass sich die Bewohner nicht um die Wartungsmaßnahmen kümmern müssten. Ohnehin gebe es dadurch weniger Wartungsaufwand, was die Betriebskosten verringere.

Bestehendes Stromnetz kommt an seine Grenzen Zahlen zur Energiewende in Allmendingen „Es hat sich deutlich was verändert“, sagt Jürgen Müller, Regionalmanager bei Netze BW, und meint damit die Dynamik in der Energiewende. Da es immer mehr Photovoltaik-Anlagen, Windräder, Wärmepumpen und Elektroautos gibt, müsse auch der Netzausbau vorangetrieben werden. „Das sind beachtliche Herausforderungen, die vor uns stehen“, betont er in der Allmendinger Gemeinderatssitzung und nennt auch konkrete Zahlen, die den Ort betreffen. So gab es im zurückliegenden Herbst 127 Elektroautos in Allmendingen, darunter 45 Plug-in-Hybrid-Autos – das sind vier Prozent des Fahrzeugbestands. Ladestationen gab es 51 – vor allem private, sonst gewerbliche. Die Zahl der PV-Anlagen im Ort lag 2023 bei 484 – die Leistung der installierten Anlagen stieg um 248 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es sei aktuell ein „riesiger Hochlauf“ wahrzunehmen, nachdem „die Bundesregierung die Handbremse gelöst“ habe. Nun komme man „immer mehr an Grenzen des bestehenden Netzes“. Deshalb müsse Jahr für Jahr mehr ins Netz investiert werden. Allein in Allmendingen summieren sich die größeren Stromprojekte in diesem Jahr auf knapp 1,3 Millionen Euro. Durch Wetterereignisse, die immer heftiger und häufiger würden, wirke sich der Klimawandel übrigens auch direkt auf die Stromnetze aus. Im vergangenen Jahr sei ein größerer Stromausfall in Allmendingen auf einen Blitzeinschlag zurückzuführen. Als es Anfang Dezember zu einem starken Schneefall kam, sind Strommasten umgeknickt – es kam zu mehr als 100 Störungen. (dtp)

„Die Gemeinde wird aus meiner Sicht nicht der Betreiber der Energiezentrale sein“, betonte Bürgermeister Florian Teichmann. Vielmehr müsse ein Investor gefunden werden, der bereit ist, zu investieren und das Ganze auch langfristig zu betreiben. Die Planung wird zu 50 Prozent gefördert, die Realisierung mit bis zu 40 Prozent, hinzu komme eine Betriebskostenförderung, erklärte Steffen Mönch von der EnBW. Insgesamt habe man sechs Jahre Zeit, um das Projekt umzusetzen. Nun, da das Energiekonzept steht, kann die Gemeinde in die Feinplanung und Erschließung gehen.

Im Hinblick auf Einsparmaßnahmen wurde auch das Bestandsgebiet rund um das Gebiet Alte Gärtnerei angeschaut: von der Schule über die Marienstraße zum Kindergarten St. Maria und Richtung Friedhof samt der südlich davon angesiedelten Unternehmen. „Beim Gewerbegebiet war kein Bedarf da, da gab es leider keine Rückmeldung“, sagte Vincent. Das zusätzlich gemachte Beratungsangebot für die Anwohner wurde bisher ebenfalls „nicht ganz so angenommen, wie wir es uns gewünscht hätten“, erklärte Teichmann.

Energetische Sanierung mit großer Wirkung

Insgesamt gibt es 88 Gebäude in dem untersuchten Gebiet. Zu 75 Prozent würden aktuell fossile Energien genutzt, so Bauingenieur Vincent. Von einer energetischen Sanierung könnten 56 Gebäude profitieren. Dabei gehe er nicht davon aus, dass alle komplett saniert werden. Denn bei manchen lohne es sich einfach nicht, andere seien teilweise schon saniert. Dennoch könnten durch mögliche Sanierungen in dem Gebiet 1,65 Millionen Kilowattstunden im Jahr eingespart werden, „das ist schon ziemlich viel“. Man könne für eine gute Dämmung sorgen und wo möglich, Wärmepumpen nutzen. Am günstigsten seien Luft-Wasser-Wärmepumpen. Hier sei das Problem allerdings die Geräuschentwicklung für die Nachbarn.

Letztlich müsse man sich „jedes Haus, jede Situation individuell anschauen“, betonte Vincent. Sanierungsmaßnahmen würden sich schnell amortisieren. „In der Regel erhält man insgesamt 50 Prozent Förderung, wenn es schnell geht - wo kriegt man das sonst?“ Die ambitionierten Ziele der Politik, was die CO2-Einsparung anbelangt, seien seiner Meinung nach zu erreichen, so Vincent, allerdings fügte er an: „Viele wissen gar nicht, was sie tun können, um das zu erreichen.“