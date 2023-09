Die Staatsanwaltschaft Ulm hat am Montag erstmals konkrete Ermittlungsergebnisse zum Großbrand bei der Firma Burgmaier in Allmendingen bekanntgegeben. Mittlerweile liegen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Ulm zwei Gutachten zur Brandursache vor.

Gut sieben Monate ist es her, dass die Firma in Allmendingen, die hier gut 250 Mitarbeiter beschäftigte, lichterloh brannte — mit verheerenden Folgen: Der Brand hat den Stammsitz des Automobilzulieferers komplett zerstört. Die Gebäude werden deshalb vollständig abgerissen, die Firma hat sich dazu entschieden, den Standort in Allmendingen aufzugeben.

Erstes Gutachten lag bereits vor

Ende Juli lag bereits das Brandgutachten vor, das die Versicherungen der Firma in Auftrag gegeben haben. Damals wollte sich die Staatsanwaltschaft aber noch nicht zu den Erkenntnissen äußern, denn sie hatte selbst einen Brandsachverständigen vom Landeskriminalamt (LKA) beauftragt — dieses Gutachten lag bisher noch nicht vor, deshalb konnten noch keine Schlussfolgerungen gezogen werden.

Am Montag nun informierten die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Öffentlichkeit über ihre Annahme: In den Stunden vor Ausbruch des Brands sollen Servicearbeiten an einem gasbetriebenen Motor in der Firma ausgeführt worden sein.

Ein falsch eingestelltes Einlassventil an einem Zylinder des Motors soll schließlich zu dem Brand am Blockheizkraftwerk geführt haben. Dadurch soll ein Luftfilter in Brand geraten sein. Im weiteren Verlauf brannte die gesamte Fabrikhalle.

Nun wird gegen den Techniker einer Wartungsfirma, der diese Arbeiten ausgeführt hat, wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Denn es könnte ein Wartungsmangel vorliegen, erklärt die Staatsanwaltschaft und betont: „Das wird zu überprüfen sein.“ Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Auch bei Fahrlässigkeit versichert?

Die Ermittler ziehen also einen Wartungsfehler in Betracht. Sind Handwerker für solche Fälle versichert? Nicht zwangsläufig. Denn, so erklärt die Handwerkskammer Ulm auf Nachfrage: „Es gibt keine gesetzliche Pflicht für Handwerker, eine Betriebshaftpflichtversicherung zu unterhalten.“ Natürlich würden am Markt bestimmte Versicherungsleistungen angeboten. Doch „welche Risiken mit welcher Deckungssumme versichert werden, steht jedem Betrieb frei“.

Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit sei mit einer Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt, erklärt die Handwerkskammer. „Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist in den meisten Fällen ausgeschlossen, kann aber auch abgedeckt werden.“ Deutlich wird, dass Handwerker bei Wartungsarbeiten eine große Verantwortung tragen. „Wie in jedem Vertragsverhältnis obliegt dem Handwerker die Pflicht, seine Tätigkeit mit der notwendigen Sorgfalt auszuführen“, betont die Handwerkskammer.

Sollte ein Wartungsfehler den Brand in Allmendingen tatsächlich verursacht haben, wäre das dramatisch, denn der Brand nahm verheerende Ausmaße an. Das Feuer in der Fabrikhalle griff letztendlich auf das gesamte Firmengebäude über und breitete sich unkontrolliert aus. Unter anderem geriet ein Tank mit etwa 50.000 Liter Hydrauliköl in Brand. Während der Löscharbeiten, die bis zum nächsten Tag dauerten, kam es zu mehreren Explosionen, Anwohner mussten evakuiert werden.

Die Betriebsmittel der Maschinen, wie Öle und Fette, wirkten wie Brandbeschleuniger und auch die wechselnden Winde machten es den Rettungskräften schwer, das Feuer zu kontrollieren. 275 Feuerwehrleute waren im Einsatz, fünf von ihnen wurden verletzt.

Die 25 Mitarbeitenden, die sich in der Abendzeit auf dem Firmengelände aufgehalten hatten, konnten das Gelände glücklicherweise unverletzt verlassen. Doch ihre Firma war nicht mehr zu retten. Die Polizei schätzte den Schaden durch den Brand im Nachhinein auf über 200 Millionen Euro.

Firma trifft wohl keine Schuld

Die Firma Burgmaier wollte sich am Montag nicht zu den neuen Erkenntnissen äußern. „Wir kennen das Gutachten der Staatsanwaltschaft Ulm nicht“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens, weist aber darauf hin, dass bereits das Gutachten, das die Versicherungen in Auftrag gegeben hatten, zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Firma Burgmaier „alle brandschutzrechtlichen sowie baurechtlichen Auflagen stets vollumfassend eingehalten“ habe.

„Demnach trifft die Firma Burgmaier keinerlei Verschulden an der Brandkatastrophe“, erklärt der Unternehmenssprecher, und im Zuge dessen hatten die Versicherungen auch bereits den Vorbehalt der gezahlten Versicherungsleistungen aufgehoben.