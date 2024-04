Musikantenreise von den Alpen zur Donau

Einen jubilierenden Auftakt bereitete die Hauptkapelle des Musikvereins Harmonia Allmendingen den Besuchern des Osterkonzerts, die eine Musikantenreise von den Alpen bis zur Donau erlebten und die überraschende Aufnahme von Wilfried Zagst und Rudolf Ihle als Ehrenmitglieder erlebten. „Musik ist ein Mikrokosmos“, betonte der stellvertretende Kreisverbandsdirigent Volker Frank bei den regulären Aktivenehrungen, die zehn- bis 70-jährige Mitgliedschaften umfassten.

Die Hauptkapelle spielte als festliche Einstimmung auf ihren anspruchsvollen Konzertteil nach den Auftritten der Jugend die entsprechende Ouvertüre „Jubilee Overture“ von Philip Sparke. Die Gäste durften sich in der gut besuchten Turn- und Festhalle sehr geehrt fühlen. Jubilieren darf der Musikverein über eine inzwischen 128-jährige Geschichte. Die jeweils aktuelle Jahreszahl des Bestehens wird in Allmendingen in die Bühnendekoration eingefügt. In diesem stattlich langlebigen Verein durften sich zuletzt fünf neue Aktive in die Hauptkapelle einreihen, berichtete der Vereinsvorsitzende Joachim Keller letztlich in seiner Danksagung zum gelungenen Konzert. Keller lud zum Jugendwertungsspiel im April und zum Kreiselmusikfest im Juni am Europa- und Kommunalwahlwochenende ein.

Ihren Allmendinger Musikerkosmos erweiterte die Hauptkapelle in der Osterkonzertgeschichte etwa um die Kombination der „Alpina Saga“ von Thomas Doss und dem „Donauwalzer“ von Johann Strauß Sohn in einem Konzertabend. Die Musik wollte es dem Film gleichtun. Sie erzählt emotionale Geschichten, einzig es fehlen laufende Bilder, die unter- und ausgemalt werden. Bei ihrem ersten Einsatz als Ansagerin kam Verena Glück der Aufgabe nach, die Bilder vorab wörtlich zu erzeugen. Die „Alpina Saga“ beschreibe Täler und Berge, einen anstrengenden Aufstieg, Bergbachgeplätscher, die glückliche Ankunft und Einkehr mit eintretender nächtlicher Stille bis zu den fröhlichen Lauten eines neu erwachenden Tages, was im Einzelnen nicht immer leicht für den Zuhörer zuordenbar ist. Anrührend mochten die bedächtigen Passagen der hereinbrechenden Nacht an einem Osterwochenende wirken.

Der österreichische Klassiker „An der schönen blauen Donau“ war von Johann Strauss Sohn für einen Männerchor zu einer Faschingsveranstaltung komponiert worden, erklärte Ansagerin Glück, ehe dieser als Werk für Streichorchester Bekanntheit erlangte. In einer Bearbeitung von Walter Tuschla führten die Allmendinger die heimliche Hymne Österreichs auf, die heutzutage vielfach nur ansatzweise in Filmdokumentation etwa zu hören ist. Geehrt wurde in Allmendingen fast die volle Länge der blauen Donau. Dirigent Markus Osmakowski hatte mit seinem Orchester bereits leichte Kürzungen vorgenommen. Eine Vielzahl an scheinbaren Wiederholungen raubte dem Stück den eigentlich erwarteten überschwenglichen Applaus, zumal so nah an diesem europäischen Strom beheimatet.

Zwei Wünsche erfüllte sich Osmakowskis Orchester mit der „80er Kult(Tour)“ von Thiemo Kraas, die Hits von Spider Murphy Gang, Münchner Freiheit, Klaus Lage, Hubert Kah und Falco enthält. Ansagerin Glück wies auf die Fähigkeiten des Arrangeurs beim wahrlich feinen Verbinden der Stücke hin. Zwei Zugaben wurden gespielt. Tenorhornspieler Timo Keller hatte sich „The Story“ gewünscht und lieferte das Solo dazu, womit er viel Beifall einheimste. Die Komposition beschreibt Lebensereignisse, für die jeder einen Zuhörer haben sollte. Betriebsam und lustig wurde es auf und um die Bühne mit der Zugabe „Komödienmarsch“. Plötzlich gingen zwei los und holten Verpflegung. Diese reichten sie weiter. Nach und nach verabschiedete sich Register um Register und verließ die Bühne. Schließlich blieb nur noch der Schlagzeuger vertieft in sein Trommeln zurück. Das Publikum belohnte die musikalisch-schauspielerische Leistung mit sehr viel Beifall.

Das Jugendgemeinschaftsorchester war mit Feuer (On Fire) in seinen Konzertabendteil gestartet. „In aller Kürze“ steuerten sie dann die kurze Geschichte einer Band von Thomas Asanger bei und würdigten mit Jacob de Haan „Pasadena“. Die Jüngsten aus dem Vororchester boten zwei Stücke im offiziellen Programm. Sie stimmten das Publikum auf den Abend mit dem Vorschlag ein, den Moment zu genießen (Enjoy the Moment). Den Kelten, die auch mal zwischen Alpen und Donau unterwegs waren, gehörte die Aufmerksamkeit mit dem Stück „Celtic Air and Dance“. (Text zu den Ehrungen folgt)

