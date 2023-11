Kindheitsträume sind am Samstag und Sonntag für jüngere und ältere Gäste wahrgeworden, als die Eisenbahn-Freunde Schelklingen zum zwölften Mal ihr Modellbauwochenende ausgerichtet haben. In der Turn- und Festhalle Allmendingen waren 14 Anlagen aufgebaut, die nicht nur die Halle ausfüllten, sondern auch zum Verweilen einluden.

Eisenbahn-Freunde Schelklingen feiern ihr Jubiläum

Faszination Eisenbahn für Kinder und Erwachsene, die Technik oder Landschafts- und Häuserbau lieben, gab es hier in Vollendung. Dieses Jahr feiern die Eisenbahn-Freunde Schelklingen ihr 25-jähriges Bestehen. Der Erste Vorstand Heinrich Zehendner berichtet von 56 Vereinsmitgliedern, ein Drittel davon Jugendliche. Ein Dutzend der Mitglieder sei aktiv, zum Beispiel drei als Elektriker, ein Mitglied arbeite bei der Bahn.

Er selbst sei als Kind über die Modelleisenbahn seines Cousins zum Fan geworden. Zu Weihnachten habe er Geschenke mit Eisenbahnbezug erhalten. Nach der Studienzeit sei er durch seine Kinder wieder zum Liebhaber der aufregenden Welt der Eisenbahn und speziell von Modelleisenbahnen geworden.

Vier Anlagen hat der Verein aufgebaut

14 Anlagen unterschiedlicher Spurbreiten waren aufgebaut, vier davon vom Verein. Die anderen Anlagen wurden von Einzelpersonen, Vereinen und Interessengemeinschaften aus der Region in stundenlanger Kleinarbeit zusammengesteckt. An den Anlagen standen viele Gäste, um sich liebevoll gestaltete Landschaften und fahrende Züge näher anzusehen.

„Eine Lieblingsanlage habe ich nicht, ohnehin machen wir im Verein alles gemeinsam“, sagt Zehender. Das Thema des Modellbauwochenendes lautete „Historie-Gegenwart-Zukunft“. Die große Anlage im Zentrum der Halle war aus den 1950er Jahren, als man noch keine Landschaften baute. Die 20 Meter Gleise aus Blech funktionierten erstklassig.

Auch neue Technik wird präsentiert

Eine von einer sechsköpfigen Interessengemeinschaft aus dem Schwarzwald gestellte Anlage behandelte das Thema „Holz auf der Spur“. Neben Zügen fuhren hier auch Holztransporter und Busse auf Straßen, sogar Steigungen und Gefälle wurden von den wie von Geisterhand gesteuerten Fahrzeugen gemeistert. „Unter der aus bemaltem Gips errichteten Straße verlaufen Drähte“, löste der Experte das Geheimnis der selbstfahrenden Fahrzeuge auf.

Die zweite vereinseigene Anlage war erst 25 Jahre alt. Stellte sie die Gegenwart dar, so landeten die Gäste bei der dritten Anlage in der Zukunft. Der Anfang der Anlage liegt 20 Jahre zurück, aber es wird nach wie vor an ihr gebaut. Wo früher via Trafo das Schienennetz unter Strom gesetzt wurde, werden nun die Züge einzeln per Fernsteuerung auf die Strecke geschickt.

„Da jeder Zug individuell steuerbar ist, können Sie ihn über einen elektronischen Baustein in der Lokomotive auf eine individuelle Geschwindigkeit beschleunigen. Die computergesteuerten Züge stellen einen Quantensprung dar“, so Heinrich Zehendner, der ergänzt: „So fahren die Züge ruhiger und stoppen nicht mehr ruckartig.“

Für die Fernsteuerung ist Vereinsmitglied Heinrich Jureczko zuständig. Ein Gebäude auf der Anlage ist als das Kalkofenmuseum bei Untermarchtal auszumachen. „Viele unsere Gebäude haben einen regionalen Bezug“, bestätigt Heinrich Zehendner.

Züge fahren auf unterschiedlichen Ebenen

Die vierte vereinseigene Anlage erwies sich als technisches Wunderwerk. Hier fuhren auf höchstem Level Züge in bis zu drei Ebenen übereinander. An der Landschaft hat auch Heinrich Zehendner mitgestaltet. „Alles ist computergesteuert, zu komplex für eine Bedienung durch Gäste. Die Bahn wäre froh, wenn sie so einen Zugbetrieb hätte“, sagt Zehendner. Entsprechend lange war die Verweildauer der Gäste in der Halle.

Zwei Stunden waren eher am unteren Rand, viele legten Verpflegungspausen ein und liefen anschließend erneut durch die Halle. Kinder erfreuten sich an einer Holzeisenbahn. Der MEC Biberach hat eine Anlage mitgebracht, bei der Kinder und Eltern per Trafo steuerten. Kinder konnten zudem unter Anleitung Papierzüge basteln. Im Foyer wurden Loks und Zubehör angeboten. Vor der Halle ruckelte für Kinder zum Mitfahren eine kleine Dampflok über Gleise.

Im Schelklinger Vereinsheim treffen sich die Mitglieder jeden Mittwoch und Freitag ab 19 Uhr, Kinder freitags ab 17 Uhr.