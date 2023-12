Mehr Geld für Verantwortungsträger

Anstatt wie bisher 2000 Euro wird die Gemeinde Allmendingen von nun an 3000 Euro pro Anwärter auf einen Führerschein der Klasse C bereitstellen, was aber an Auflagen geknüpft ist. Außerdem steigt die Aufwandsentschädigung für den Gesamtkommandanten und weitere Verantwortungsträger. Erstmals wird auch der Aufwand der stellvertretenden Abteilungskommandanten und Zugführer mit Geld honoriert. Das hat der Gemeinderat Allmendingen in seiner letzten Sitzung im alten Jahr einstimmig beschlossen. Außerdem billigten die Ratsmitglieder in dieser Sitzung die Feuerwehrsatzung.

Fest geschrieben wird in der angepassten Feuerwehrsatzung, die ab Januar 2024 gilt, dass falls keine Präsenzversammlung möglich sein sollte, der Bürgermeister nach Anhörung des Kommandanten eine Online-Hauptversammlung, Online-Abstimmungen und Briefwahlen erlauben kann. Außerdem firmiert die Feuerwehr auf den Lutherischen Bergen nun unter dem Namen „Feuerwehr Grötzingen“. Ratsmitglied Wolfgang Fuchs fragte, warum es zur Streichung der Bezeichnung „Feuerwehr Lutherische Berge“ komme, die so vereinigend auf die Wehrmitglieder und die Einwohner der drei Orte gewirkt haben mag. Eine plausible Antwort lieferte Bürgermeister Florian Teichmann: Der Grund liege in der Leitstelle und ihren Mitarbeitern, die mit einem realen Ortsnamen mehr anfangen können als mit einem nur regional genutzten Eigennamen.

Zudem, so erklärte der Bürgermeister im Gemeinderat, sei der Wunsch zur Namensänderung aus der Feuerwehr der Lutherischen Bergen gekommen, was Fragesteller Fuchs zufriedenstellte. „Dann ist das okay, „wenn es aus der Feuerwehr selbst kommt“, sagte Fuchs. Die Feuerwehr habe sich sogar schon neue T-Shirts drucken lassen, wusste Teichmann. Diesen Eifer schien keines der Gemeinderatsmitglieder der schnellen Truppe von den Lutherischen Bergen nachzutragen. Der Kommandant war aber auch in der Ratssitzung gar nicht anwesend, um den Hinweis auf den Vorgriff entgegenzunehmen. Der Bürgermeister hatte zu Beginn der beiden Tagesordnungspunkte rund um die Feuerwehr erklärt, dass terminliche Gründen für die Abwesenheit ausschlaggebend sind.

Die Gemeinde Allmendingen gewährt mit der ebenfalls ab Januar 2024 in Kraft tretenden Feuerwehrentschädigungssatzung folgende Summen für Verantwortungsträger. Der Allmendinger Feuerwehrkommandant, gemeint ist der Gesamtkommandant, erhält pro Jahr 1200 Euro und damit mehr als das Doppelte wie bisher (409 Euro/Jahr). Sein Stellvertreter sowie die Abteilungskommandanten in Allmendingen, Grötzingen und Niederhofen erhalten für ihre Bemühungen jeweils 600 Euro pro Jahr (bisher 76,65 Euro). Ab dem neuen Jahr bekommen erstmals auch die Stellvertreter der Abteilungskommandanten eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Für Zug- und Gruppenführer gibt es eine jährliche Entschädigung in Höhe von 75 Euro. Bislang kriegten laut Satzung aus dem Jahr 2006 diese Entschädigung nur Gruppenführer, und zwar in Höhe von knapp 36 Euro.

Die Erhöhung des Führerscheinzuschusses von 2000 auf 3000 Euro wird mit Auflagen verbunden. Der Führerscheinerwerber muss der Feuerwehr Allmendingen mit ihren Abteilungen weitere sieben Jahren aktiv angehören und 60 Prozent der Übungen besuchen, wobei Ausnahmeregelungen bezüglich der Teilnahmepflicht im Einzelfall möglich seien. Ansonsten ist der Zuschuss zum Führerschein anteilig zurückzubezahlen. Zudem sollen sich die Führerscheininhaber regelmäßig mit den Fahrzeugen vertraut machen sowie Übungs- und Einsatzfahrten übernehmen.