Am Wochenende war die Turnhalle im Rahmen der traditionsreichen Schau des Kleintierzuchtvereins Allmendingen von über 600 Tieren bevölkert. Da neben dem örtlichen Verein auch mehrere Vereine aus dem Gebiet des Kreisverbands der Kleintierzüchter Ulm ihre Tiere ausgestellt haben, war die Schau größer als jene im Vorjahr. Das familiäre Gefühl und der Spaß für die Kinder am Streicheln einiger Tiere standen jedoch erneut im Mittelpunkt.

„Für Familien ein ideales Ausflugsziel“, so hat es eine Besucherin treffend zusammengefasst, die mit ihren Kindern mehrere Stunden in der Allmendinger Turn- und Festhalle verbracht hat. Ein anderer Besucher beklagte, dass viele Dinge im Keim erstickt würden, da für Kleintierzüchter die Bürokratie ständig größer werde. Erschwert werde das Hobby des Züchtens oder Haltens kleiner Tiere auch durch den kostenintensiven Kontakt zum Veterinäramt und zur Tierseuchenkasse.

Besucher und Aussteller aus weitem Umkreis

Was in der Halle geboten war, war jedenfalls mehr als beachtlich, zumal die Besucher nicht nur aus Allmendingen und der näheren Umgebung angereist waren, sondern auch aus Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, dem Allgäu und sogar aus Österreich. Vorstand Willi Knab freute sich, dass die Besucher jedes Jahr wieder gerne zur Kleintierschau nach Allmendingen kommen. „Mit der bei uns herrschenden Vielfalt haben wir ein Alleinstellungsmerkmal“, ist sich Knab sicher, der das Einzugsgebiet auf 150 Kilometer im Umkreis schätzt. 60 Helfer haben sich um die Tiere und deren Wohlergehen gekümmert und auch dafür gesorgt, dass den Gästen das von den Vereinsmitgliedern zubereitete Essen gut gemundet hat. Metzelsuppe oder Schnitzel sowie über 100 von den Mitgliedern selbst gebackene Kuchen kamen im Foyer und auf der Zuschauertribüne bestens an.

„Von unseren über 200 Mitgliedern stellen dieses Jahr 30 ihre Tiere aus. 30 weitere Aussteller kommen von den umliegenden Vereinen in Blaubeuren, Ehingen, Illertissen, Schelklingen und Ulm“, sagt Willi Knab. Er hat 400 Tiere aus dem Bereich Geflügel gezählt, 100 Hasen und mehr als 100 weitere Tiere. Dazu gehörten erstmals zwei Ponys. Auch Schafe und Ziegen belebten die Halle und waren für Kinder ein Anziehungspunkt. Seltene Tiere wie vier Eulenarten und Vögel für die Haltung zuhause erfreuten sich vieler Blicke der Besucher.

Diese Reptilien zogen besonders viele Blicke auf sich

Besonders beliebt waren wieder die Schildkröten und Reptilien aus dem Zoo Neu-Ulm. Im lila Licht stach ein schwarzer Asienskorpion mit einer Länge von 12 Zentimeter ins Auge. Der 45 Zentimeter lange Blauzungenskink aus Australien bewies im richtigen Moment, dass er tatsächlich mit einer blauen Zunge gesegnet ist. Schlangen wie Blaupython, Boa constrictor Imperator oder Kornnatter aus South Carolina zogen die Blicke von Jung und Alt auf sich. Schön anzuschauen war die Rotknie-Vogelspinne, eher furchterregend präsentierte sich die Lasiodora klugi, eine Riesenvogelspinne aus Brasilien, die als sehr flink und aggressiv gilt.

Erläuterungen zu den gezeigten Tieren gab es nicht nur im Bereich des Zoos Neu-Ulm, auch die Züchter haben ihre Tiere mit wertvollen Informationen versehen. So waren Schnattern und Kikeriki immer den Verursachern zuordenbar.

Das sind die Sieger der Wettbewerbe

Am Freitag bereits wurden im Rahmen der Kreiskaninchen- und Kreisgeflügelschau wieder Wettbewerbe ausgetragen. Allmendinger Vereinsmeisterin bei den Kaninchen wurde Lisa Knab mit einem Zwergwidder wildfarben. Jugendvereinsmeister wurde Tobias Tritschler mit einem Zwergwidder schwarz-weiß. Beim Geflügel freute sich Armin Grandel über die Vereinsmeisterschaft für seinen Zwerg-Augsburger. Jugendvereinsmeister wurde Tobias Tritschler mit einem Hahn der Haushuhnrasse „Appenzeller Spitzhauben“. Kreisbeste wurden Katharina Ihle (Zwergenten), Fabian Tritschler (Hühner), Armin Grandel (Zwerg-Hühner), Wolfgang Merk (Tauben) und Tobias Tritschler (Jugend).

Eine Tombola mit einer Ballonfahrt als Hauptgewinn, eine Teichlandschaft mit Goldfischen und Springbrunnen, ein Meerschweinchendorf und der Streichelzoo für Kinder gehörten zu den Attraktionen. Deko aus dem Wald sorgte für eine angenehme Atmosphäre in der Halle. Alle 14 Tage richtet der Kleintierzuchtverein Allmendingen im Vereinsheim seinen Stammtisch aus, im August gibt es das jährliche Göckelesfest.