Kirchenkonzert verbreitet weihnachtliche Vorfreude

Das 30. Kirchenkonzert in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Allmendingen entpuppte sich als „Christmasconcert“. Vororchester-Dirigentin Nadja Enderle nahm in ihr erstes Konzert als Taktgeberin der Jüngsten das Stück „Das junge Weihnachtskonzert“ auf.

Die von Markus Osmakowski geleitete Hauptkapelle verzauberte mit der Komposition unter dem Titel „Einsamer Hirte“. Dieses Stück von James Last wird von einem Querflötensolo getragen und führte zum gewünschten sehr großen Applaus in der Pfarrkirche, die als voll besetzt und auf der Empore als gut besucht bezeichnet werden kann. Eine besinnliche Stunde abseits des Alltags war den Allmendinger versprochen worden. Daraus wurden dann anderthalb musikalisch geprägte Stunden plus Verpflegungsmöglichkeit durch den Gesangverein am Pfarrstadel, wem dies bei frostigen Temperaturen nicht zu kalt war.

Als Zugabe zum erwünschten Gesang der Pfarrkirchenbesucher war das Lied „Tochter Zion, freue dich“ vorgesehen. Der Gesang blieb verhalten. Ein Vorsänger mit starker Stimme für den 1826 von Heinrich Ranke geschriebenen Text zur 1747 komponierten Melodie von Georg Friedrich Händel schien vonnöten.

Ansonsten dominierten englischsprachige Titel. Dahinter verbargen sich aber nicht nur US-amerikanisch beeinflusste Kompositionen mit auf Dauer eintöniger Vorliebe fürs musikalische Zelebrieren von Niedergeschlagenheit, Gegenangriff und finaler Großartigkeit. Kirchenmusikgenie Johann Sebastian Bach (1685-1750) war mit „Jesus bleibet meine Freude“ vertreten. Kurz vor dem 275. Todestag des hoffentlich unsterblichen Deutschen war das Instrumentalwerk für den Auftritt der Hauptkapelle mit „Jesu, joy of man’s desiring“, versehen mit dem Namen des US-amerikanischen Arrangeurs Alfred Reed, angekündigt.

Dominik Rewitz steuerte als Dirigent mit dem Jugendgemeinschaftsorchester von dem Linzer Thomas Asanger „A Sign for Freedom“ bei, das laut Musikverlag die Aufnahme von Flüchtlingen würdigen soll. Von dem aus Olpe stammenden und ebenfalls in den 1980er-Jahren geborenen Alexander Reuber wurde der Titel „Spirit of Honor“ vorgetragen, der im Original „Für Lui“ hieß und zum Abschied eines langjährigen Dirigent komponiert worden sei. Filmmusik von Hans Zimmer, die Feuerwehrleute in lebensgefährlichen Einsätzen musikalisch ummalt, wurde gespielt. Zum Einstieg ins Konzert hatte Nadja Enderle mit dem Vororchester ebenfalls US-amerikanische Filmmusik ausgewählt. „A million dreams“ (Eine Million Träume) aus einem Liebesfilm mochte die starken Gefühle liefern, die in der heimischen Filmindustrie auch nicht mehr zu finden sind. Der Musikvereinsvorsitzende Joachim Keller dankte für die Teilnahme der Konzertbesucher und wünschte eine besinnliche Zeit