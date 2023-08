Kinder lernen die Feuerwehr kennen

Was sollen Kinder tun, wenn es brennt und sei es nur der Mülleimer in der Wohnung? Tipps gab die Feuerwehr Allmendingen im Ferienprogramm. 15 Mädchen und Jungen, vorwiegend im Grundschulalter, lauschten den Erklärungen und durften aktiv werden. Besuchte im Vorjahr hauptsächlich der Nachwuchs von Wehrleuten diesen Programmpunkte kamen dieses Mal zwei Drittel der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Familien, deren Eltern nicht in diesem Ehrenamt tätig sind.

Die Feuerwehr demonstrierte einen Einsatz, der mit der Alarmierung begann. Ein Anruf in der Leitstelle wurde per Haustelefon simuliert. Daraufhin schrillten die Pieper und eilten zwei Wehrleute in die Umkleide und zogen die Schutzkleidung, bevor sie mit schnellen Schritten zum Feuerwehrfahrzeug gingen, über.

Im Fahrzeug zog der Atemschutzträger gleich die Atemschutzmaske auf, und ein Kollege half ihm nach dem Überziehen der Flammschutzmaske beim Richten der Ausrüstung. Kein Stückchen Haut zwischen Helm und Kragen der Schutzjacke darf freibleiben, um Verbrennungen zu verhindern, lernten die Kinder. Rasch durfte der Wehrmann– anders als bei einem echten Einsatz — an diesem schönen Sommerferientag die Schutzbekleidung wieder ablegen. Die Wärmebildkamera zeigte dann den , wie heiß ihm wirklich ist. Die Kinder in T–Shirts und kurzen Hosen staunten.

Vorsicht ist bei Feuer hinter verschlossenen Türen geboten, lernten die Kinder weiter. Denn Hitze und Flammen können den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr entgegenschlagen, die Feuerwehrleute ernsthaft verletzten und Schaden an der Ausrüstung verursachen. „Wie bei Burgmaier“, sagte Junge und meinte den verheerenden Brand in dem Allmendinger Unternehmen, dessen Überreste derzeit abgerissen werden.

„Wasser hatten wir genug“, erinnert Ausbilder Volker Wünsche an den Großeinsatz, aber die zuerst eingesetzten Ausrüstungsgegenstände gingen kaputt. Schläuche verschmorten, berichtete er weiter. Die Versicherung habe aber alles anstandslos ersetzt, bestätigt Gruppenführer Tobias Hammer. Wie berichtet, liehen die Feuerwehrkollegen aus Ehingen den Allmendingern nach dem Brand Material aus, um für Folgeeinsätze ausgerüstet zu sein.

Die Allmendinger Feuerwehrleute sprechen sich vor Urlaubsreisen miteinander ab. Den Pieper geben sie an einen Kollegen weiter und holen diesen nach dessen Rückkehr vom Strand oder der Bergtour wieder zurück, um tagsüber am Arbeitsplatz und zu nachtschlafender Zeit bereit für einen Einsatz zu sein. Feuerwehrmitglieder können jederzeit in den Dienst für die Allgemeinheit gerufen werden.

Die Situationen, in denen die Feuerwehr helfen muss, ihre Arbeit ist eine ernste Angelegenheit. Für die Kinder folgte der Spaß, der gelegentlich auch zum Leben eines Feuerwehrmanns gehört. Sie durften bei Sommerhitze auf Ziele spitzen und im Feuerwehrauto mitfahren. Hurra, hurra, es brannte in Allmendingen dieses Mal Gott sei Dank nicht.