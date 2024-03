In Allmendingen gibt es wieder eine Leistungsschau

Nach fünfjähriger Pause findet am Samstag, 6. April, und am Sonntag, 7. April, in der Allmendinger Turn- und Festhalle wieder eine große Leistungsschau des Gewerbe- und Handelsverein GHV statt. Die Messe wird am Samstag um 14 Uhr von Bürgermeister Florian Teichmann und Walter Leichtle, dem Vorsitzenden des GHV, eröffnet. Dann kann die Leistungsschau unter dem Motto „Trends der Zukunft“ am Samstag von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr besucht werden.

„Es sind wieder alle Gewerke und Sparten, die Allmendingen zu bieten hat, aus den Bereichen Dienstleistung, Handel, Handwerk und Industrie vertreten“, sagt Leichtle und betont, dass sich in der Turn- und Festhalle 21 Betriebe mit ihren Ständen präsentieren werden und dass im Außenbereich der Halle weitere neun Unternehmen zu finden sind.

„Die Besucher kommen heuer durch den Haupteingang in die Turn- und Festhalle, nicht mehr durch den Eingang auf der Südseite“, erklärt der GHV-Vorsitzende „selbstverständlich wird es auch einen barrierefreien Eingang geben.“

Im Außenbereich steigt das Kinderangebot der Leistungsschau: Da lädt eine Eisenbahn zu kostenlosen Fahrten ein, es warten eine Hüpfburg, Holzspielzeug und ein Stand mit Süßigkeiten auf die jüngsten Messebesucher. In der Halle wird das Ehinger Modehaus „Fashion Wave“ am Sonntag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in einer Modenschau die aktuellen Modetrends zeigen und an einigen der Stände werden an beiden Ausstellungstagen Impulsvorträge zu den unterschiedlichsten aktuellen Themen angeboten. Die Bandbreite der etwa zehnminütigen Vorträge reicht von Förderungen beim Heizungstausch und Steuern bei erneuerbaren Energien über trendige Farben, die Energiewende und der Gestaltung von Innenräumen bis zum „achten Weltwunder“. „Natürlich werden die Besucherinnen und Besucher während der Leistungsschau auch wieder bewirtet“, sagt der GHV-Vorsitzende. Das wird in diesem Jahr Harry Reichert mit Spezialitäten aus der Pfalz und Flammkuchen übernehmen. Außerdem bietet die Turnabteilung des TSV Allmendingen am Sonntag Kaffee, Kuchen und belegte Seelen an und für Getränke sorgt die Getränke-Oase Fuchs.

An allen Flyern, die zur Allmendinger Leistungsschau verteilt werden, hängt wieder ein Coupon, mit dem alle Besucher an einem Gewinnspiel teilnehmen können. „Einfach den Coupon ausfüllen, in die bereitstehende Gewinnbox in der Halle werfen und mit etwas Glück gewinnen“, sagt Walter Leichtle. Zu gewinnen gibt’s 25 GHV-Gutscheine zu je 20 Euro. Die Gewinner werden am Sonntag um 16 Uhr in der Turn- und Festhalle gezogen.

Wie bei allen bisherigen Leistungsschauen sei die Präsentation der Allmendinger Firmen und ihrer vielfältigen Angebote der Schwerpunkt und das oberstes Ziel der Leistungsschau, sagt der GHV-Vorsitzende. Wie immer biete die Leistungsschau einen guten Querschnitt der vielen Firmen aus Allmendingen und aus der Region, über alle Gewerke und Sparten, ab. „Wir wollen den Leuten zeigen wer wir sind und was wir alles können“, sagt Walter Leichtle. Und Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann ergänzt: „Die Leistungsschau zeigt die große Wirtschaftskraft Allmendingens und durch die angebotenen Impulsvorträge wird sicher bei vielen Gästen das Interesse an weiteren Informationen geweckt. Bei der Leistungsschau bekommen die Bürgerinnen und Bürger gezeigt, welche tollen Firmen wir in der Gemeinde und in der Region haben.“