Herbstkonzert des Akkordeon-Orchesters Allmendingen

Das Akkordeon-Orchester Allmendingen gibt am Samstag 18. November, 19.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle in Allmendingen sein Herbstkonzert. Gemeinschaftlich wird der Abend mit dem Akkordeon-Orchester Riedlingen 1934 gestaltet. Mit hinreißenden Musikstücken wird das Jugendorchester unter der Leitung von Jonathan Kruspel den Abend eröffnen, heißt es in der Ankündigung des Akkordeon-Orchesters. Anschließend geht es mit temperamentvollen Rhythmen und bekannten Klassikern wie „Walking on Sunshine“ von Katrina & The Waves und „Danza Kuduro“ von Don Omar weiter im Programm. Dirigentin Cornelia Dick entführt das Publikum mit dem Gemeinschaftsorchester zur preisgekrönten „Big Apple Suite“. Neben peppigen Liedern gibt es selbst gebackene Seelen und etwas zum Trinken am Tisch. Eine Cocktailbar passend zum Motto „Ritmo Latino“ rundet den Abend ab. Karten kosten im Vorverkauf neun Euro und an der Abendkasse zehn Euro, Schüler ab zwölf Jahren zahlen neun Euro.