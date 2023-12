Gemeinderat befasst sich mit vier Baugesuchen und zwei Bauvoranfragen

Vier Baugesuche und zwei Bauvoranfragen, denen jeweils vollzählig zugestimmt wurde, kamen in der Sitzung des Allmendinger Gemeinderates auf den Tisch. Eine der Bauvoranfragen betrifft die Errichtung einer Lärmschutzwand im geplanten Allmendinger Baugebiet „Alte Gärtnerei“, und zwar auf den Flurstücken 222/1, 229/1, 229/2, 230 und 235/1. Eine Skizze im Rat zeigte, dass die Wand ab der Hauptbahnlinie entlang des Schwenknebengleises halbrund geführt werden soll und bereits vor dem „Garten der Vielfalt“ endet. Jenseits der vorgesehenen Lärmschutzwand liegt das Gewerbegebiet. Die Skizze wies unterschiedliche Mauerhöhen zwischen 2,5 Metern und 4,0 Metern aus. Bei den Baugesuchen ging es um die Umnutzung eines Büros im Erdgeschoss des Gebäudes für Betreutes Wohnen an der Ehinger Straße 2 zum Bewohnerzimmer. Zustimmung fanden ein Düngersilo an der Kleindorferstraße und der Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle in Pfraunstetten auf dem Flurstück 1074. Außerdem plant ein Allmendinger Landwirt einen Rinder- und Schweineauslauf. In der zweiten Bauvoranfrage ging es um einen möglichen Wohnhausneubau am Hartigelweg in Grötzingen.