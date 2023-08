Ferienprogramm startet mit Erste–Hilfe–Kurs

Gelehrige und gut gelaunte Grundschüler haben sich in Allmendingen zum Erste–Hilfe–Kurs im Ferienprogramm eingefunden. Neun Mädchen und Jungen schlangen Verbände um Köpfe, Fingerkuppen und Arme. Sie lauschten den Erklärungen der zweiten Vorsitzenden Anika Schaude, die an ihrem Vorstandskollegen Erik Junghans die verschiedenen Verbände vorführte. Zur Unterstützung war die in der Bereitschaft aktive Manuela Schaude im DRK–Heim, An der Weide, dabei.

Viel zu lachen hatten die Kinder, speziell beim eigenständigen Verbinden der Köpfe. Sah der scheinbare Patient durch eine Schleife um das Kinn zur Stabilisierung doch nur noch ulkiger aus. Lernen mit Spaß geht sicherlich tiefer in die Erinnerung ein, als das strenges Büffeln kann, was in den großen Ferien vermutlich auch keines der Kinder gewollt hätte. Mit sterilen Handschuhen war es fast eine Kunst, das Heftpflaster zum Festkleben des Verbandsendes abzureißen. Vorsichtig kann das Verbandsende aber in den festen Verband geschoben werden oder ist per Schlinge fixierbar. „Der Verband muss nicht schön sein, nur halten. Der Arzt schneidet ihn sowieso gleich wieder auf“, erklärte Anika Schaude.

Dem Ausprobieren war eine Theoriephase vorausgegangen. Informationen erhielt der Nachwuchs dabei zum telefonischen Notruf mit den W–Fragen: Wer ruft an, wo ist etwas passiert, was ist passiert, wie viele Verletzte gibt, welche Verletzungen liegen vor. Zusatz–W ist das Warten auf mögliche Rückfragen. Notfallnummern wurden abgefragt. Nicht gefragt wurde, weil zu schwierig für die Schulkinder, nach der Nummer der baden–württembergischen Gift–Info–Zentrale (0761/19240). Diese stand bereits gedruckt auf dem Blatt zum Mitnehmen, um es daheim an einem zugänglichen Ort anzubringen und immer mal drauf zu schauen.

Die Mädchen und Jungen lernten die Mittel zur Wundbehandlung kennen: Kompresse, Mullbinde, Dreieckstuch, Kältekompresse und natürlich das Pflaster, das einen verrückten Fachbegriff zum Namen hat: Wundschnellverband, was natürlich keines Ferienkinder erraten konnte. Auf den Heimweg bekamen die Kinder noch ein Papiertütchen mit Pflastern, Verbandsrolle und DRK–Werbung drin sowie einer Teilnahmeurkunde.