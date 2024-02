Fasnet-Endpsurt in Allmendingen

In Allmendingen geht die Fasnet am Samstag, 10. Februar, mit dem Schauspiel, dem Kinderumzug und der Kinderfasnet in der Turn- und Festhalle in ihre heiße Phase. Bereits von 11 Uhr an verkaufen Mitglieder der Allmendinger Narrenzunft im Bürgerhaus neben dem Rathaus selbstgemachte Fasnetsküchle und Gulasch. Besucher können im Bürgerhaus zu Mittag essen oder auch geeignete Behältnisse mitbringen, um das Gulasch mit nach Hause zu nehmen, teilen die Verantwortlichen der Narrenzunft mit.

Um 14 Uhr beginnt auf dem Platz vor dem Rathaus das Schauspiel zur Geschichte der Narrenzunft. Dabei wird jeweils ein aktuelles Thema aus der Gemeinde aufgegriffen und vor einem Gericht verhandelt. Mit dem sogenannten Kesslerschirm nimmt die Narrenzunft Bezug zur Allmendinger Geschichte: Georg von Freyberg erhielt im Jahr 1495 von König Karl V. als Lehen den Kesslerschirm verliehen; damit war Allmendingen Gerichtsort für fahrendes Volk, für die Kessler.

Im Anschluss an das Schauspiel zieht die Narrenzunft mit über 500 verkleideten Kindern in einem Wurm aus18 Laufgruppen aus dem Ort zur Turn- und Festhalle. Dort findet dann die 16. große Kinderfasnet mit buntem Programm statt. Musikalisch sorgen die Zigeunergruppe, das Jugendorchester sowie die Stoibock aus Schmiechen für Stimmung. Auch die Einradgruppe ist Teil des Programms und ein Ballonkünstler sorgt für bunte Ballonkunsttücke. Einige Mitglieder der Narrenzuft machen den Kindern mit Glitzertattoos eine Freude.

Die Mitarbeiter des Allmendinger Rathauses müssen sich noch ein wenig gedulden: Am Fasnetsdienstag werden schließlich auch sie von ihrer Arbeit befreit.