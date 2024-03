(kö) - Großen Andrang erlebte Wolfes Hofladen der Familie Sontheimer gleich bei der Eröffnung. Viele Allmendinger und Bürgermeister Florian Teichmann sowie Hans Roggenkamp vom Kreisbauernverband überzeugten sich von dem reichhaltigen Angebot des Hofladens.

„Der Hofladen steht und wir sind platt“, bekannte einer der Initiatoren, Rainer Florian Sontheimer, freimütig bei der Eröffnung. „Das Konzept beschäftigt uns schon lange, wir wollten Wertschöpfung vor Ort schaffen, ein Einkaufserlebnis, das zum Hof passt“, ergänzte sein Bruder Martin. Bis in die frühen Morgenstunden, während Vater Leonhard Sontheimer schon das erste Mal zum Füttern in den Stall ging, haben die beiden Brüder am Hofladen gearbeitet. Entstanden ist ein wahres Schmuckstück mit einem reichhaltigen Angebot an regional erzeugten Lebensmitteln.

Alles aus der Umgebung

„Was wir nicht selbst herstellen, ist auf jeden Fall aus der näheren Umgebung“, sagte Leonhard Sontheimer. Den Honig liefert ein Imker aus dem Ort, das Obst kommt aus Rißtissen, die Erdbeeren aus Schwörzkich, Hanföl und Leinöl von der Alb, Mehle und Nudeln aus Uttenweiler, die Milchprodukte kommen vom Hochsträß. Die Eier liefern die hauseigenen Hühner. „Alles kommt vom Erzeuger direkt zu uns ohne Zwischenhändler, Bio und konventionell erzeugt ist für mich kein Widerspruch“, sagte Vater Sontheimer. Er freute sich sichtlich über die Ideen seiner Söhne zu dem Hofladen. Das Fleisch für die Würste stammt von ihren eigenen Schweinen, die sie im geschlossenen System halten, das heißt von der Geburt bis zur Schlachtung bleibt das Tier auf dem Hof.

Zwei rosa Ferkel

Zwei niedliche rosa Ferkel entzücken vor allem die Kinder, die zur Eröffnung kamen, Zwergziegen und einige Hühner vervollständigen den Streichelzoo, der noch größer werden soll. Auf einer Bank können Radfahrer und Wanderer rasten, den Kaffee dazu gibt es im Hofladen. Das Bezahlen erfolgt entweder bar oder mit Karte am Zahlautomaten, den die beiden Brüdern ihren Gästen erklären, kompliziert ist es nicht. Die dritte Generation Sontheimer mit Florian und Lion betreute die Tombola. Für den 14-jährigen Florian steht fest, er will Landwirt werden wie sein Vater und sein Großvater, Lion will Gemüse anbauen. Seit 1648 befindet sich der Hof der Familie Sontheimer, „der Wolfenbauer“ genannt im Besitz der Familie Sontheimer.

Von 6 Uhr früh bis 20 Uhr ist der Hofladen barrierefrei geöffnet. Danach kann man mit der Kredit- oder EC Karte hinein.