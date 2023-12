Erst seit wenigen Wochen ist es in Betrieb, das neue Feuerwehrhaus Grötzingen. Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann hat am Donnerstag bei der Tagung der Ortsvorsteher den neuen Stützpunkt für die teilnehmenden Ortsvorsteher geöffnet. In einer anschließenden Diskussionsrunde stellte er sich den Fragen der Ortsvorsteher auch zum neuen Feuerwehrhaus.

Nur ein Feuerwehrhaus auf den Lutherischen Bergen möglich

Die Weichen für das neue Haus in Grötzingen hätten die drei Abteilungen aus Ennahofen, Grötzingen und Weilersteußlingen selbst gelegt, sagte Teichmann. 2016 fassten die den Entschluss, zu einer Gesamabteilung Lutherische Berge zusammenzugehen - mittlerweile hat man sich für den Namen Grötzingen entschieden.

Dadurch konnte mit den Planungen für ein neues Feuerwehrhaus begonnen werden. Teichmanns Vorgänger Robert Rewitz hatte während seiner Amtszeit beschlossen: „Wir können ein Feuerwehrhaus hier oben bauen. Für mehr haben wir nicht das Geld.“

Aus drei Abteilungen wurde eine

Es sei immer klar gewesen, dass die Zusammenlegung aus den Abteilungen heraus geschehen müsse. „Das kann man nicht politisch vorgeben“, sagte Teichmann gegenüber den Ortsvorstehern. Eine solche Zusammenlegung laufe - wie in den meisten Vereinen - selten geräuschlos. Bei den jungen Feuerwehrleuten sei das weniger der Fall gewesen als bei den älteren. Er habe aber den Eindruck, dass die drei Abteilungen sehr gut zusammengewachsen seien.

Mittlerweile habe man sich von den Konzept verabschiedet, dass die Führung gleichmäßig auf die Leute aus den Ortsteilen aufgeteilt werden muss. Auch den Abteilungsnamen Lutherische Berge habe man mittlerweile wieder abgelegt, sagte Teichmann. Das Feuerwehrhaus sei wesentlich einfacher zu finden, wenn die Leute direkt wüssten, dass sie nach Grötzingen fahren müssen.

Die Standortfrage war lange ungelöst

Dass es überhaupt zu dem Standort im neuen Grötzinger Industriegebiet gekommen ist, erklärt Teichmann so: Ursprünglich sei ein Bauplatz im Ortszentrum von Grötzingen vorgesehen gewesen. Der sei jedoch wenig geeignet gewesen. Gerade frisch im Amt hatte Teichmann die Standortsuche noch einmal von neuem beginnen lassen. Mit dem heutigen Ergebnis.

„Wenn ich mit den Ortsvorstehern spreche, sagen sie: Das war schon immer unser Favorit. Wenn ich mit den Feuerwehrleuten spreche, sagen sie: Das war schon immer unser Favorit“, schildert der Bürgermeister die Rückmeldung zum jetzigen Standort. Nun habe man ein Feuerwehrhaus ohne Einschränkungen erbauen können.

Gemeinde investiert für die nächsten Jahrzehnte

1,7 Millionen Euro hat der Bau des Gebäudes gekostet. Teichmann sagt: „Das wäre auch ein Stück günstiger gegangen.“ Aber es sei eine Investition über Jahrzehnte. Als erstes Gebäude im neuen Industriegebiet „soll es auch was hermachen“. Außerdem sei die robuste Bauart wichtig.

Und: „Ein attraktives Feuerwehrhaus ist auch attraktiv für die Jungen.“ In diesem Jahr seien acht neue Feuerwehrmänner eingetreten. Ob das wirklich an dem neuen Gebäude liegt, kann Teichmann nicht sagen. Eine Frau in der Feuerwehr hat die etwa 40-Mann-starke Abteilung aktuell nicht.

Grötzinger Standort kann im Notfall zur Einsatzzentrale werden

Das Feuerwehrhaus in Grötzingen ist außerdem zu einem Führungshaus ausgebaut - aus einem einfachen Grund. Das Hauptgerätehaus Allmendingens liegt in einer hochwassergefährdeten Zone, trotz Hochwasser-Schutzmaßnahmen. Sollte es unter Wasser stehen, kann der Grötzinger Standort als Backup einspringen und kurzfristig zur Einsatzzentrale werden. Die nötige Technik ist verbaut.

Aktuell hat die Gemeinde die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans in Auftrag gegeben. Ein Punkt dort ist ein interkommunales Feuerwehrhaus mit Altheim. Teichmann möchte eine Diskussion über die Standort-Frage aufgrund von Gemeindegrenzen vermeiden. „Der Standort soll nur unter feuerwehrtechnischen Aspekten entschieden werden“, sagt er.

Dabei gehe es um Fragen wie kurze Anfahrtswege zu den Einsätzen und schnelle Erreichbarkeit durch die Feuerwehrleute. Auch eine Aufteilung des Hauses in die unterschiedlichen Abteilungen sieht Teichmann kritisch: „Im aktiven Feuerwehrhaus darf es keine Trennung geben. Die Feuerwehrleute müssen schließlich zusammen in den Einsatz.“