Ein Blick in die Jahrzehnte von Allmendingen

Die Gemeinde Allmendingen hat zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde mit den eingemeindeten Orten eine Ausstellung anfertigen lassen. Diese wurde am Wochenende im Bürgerhaus gezeigt. Jedem Jahrzehnt sind Schautafeln gewidmet, die die markantesten Entscheidungen und Veränderungen aufzeigen.

Genannt werden auf den Tafeln die Themenschwerpunkte: Gemeinde, Personen, Bauen, Kindergarten/Schule. Zusammengetragen hat Walter Kneer als Leiter des Arbeitskreises Heimatgeschichte diese Daten. Eingestiegen wird in die Ausstellung mit Namensverzeichnissen der damaligen Bewohner aus Allmendingen und den Teilorten, aber auch Zahlen zur damaligen landwirtschaftlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft und der Molkereigenossenschaft im Altkreis Ehingen, was mit dem Werbespruch „Bauer arbeite mit deiner Genossenschaft“ verbunden war.

In Baden-Württemberg, stellt diese Ausstellung dar, wurden zwischen 1968 und 1975 aus vormals 72 Landkreisen 44 Kreise geformt. 3379 Gemeinden gingen in 1111 Gemeinden auf. 1971 entstand die Verwaltungsgemeinschaft Allmendingen-Altheim. 1973 starteten Verhandlungen über die Eingemeindung mit Ennahofen, Grötzingen, Weilersteußlingen mit Ermelau, Niederhofen mit Schwörzkirch und Pfraunstetten. Die Unterzeichnung der Verträge fand im Oktober 1973 statt, wie Fotos in der bebilderten Ausstellung zeigen. Die Urkunde von Regierungspräsident Mauser zur „Eingliederung der Gemeinde Weilersteußlingen“ aus dem November 1973 mit Inkrafttreten ab 1. Januar 1974 lag im Wortlaut vor. Am 1. Januar 1974 zählte die Gemeinde 4698 Einwohner. Die vormaligen Ennahofener Verwaltungsbereiche Talsteußlingen mit Schloss Neusteußlingen und Teuringshofen entschieden sich zum Beitritt zur Stadt Schelklingen.

Namentlich sind auch die Allmendinger Gemeinderäte unter Bürgermeister Karl Spitzmüller und Mitglieder der Ortschaftsräte 1974 genannt. Gefeiert wurde das Heimatfest zur Eingemeindung im Juli 1974. Damals gab es dann auch die erste Leistungsschau. 100.000 Schwimmbadbesuche wurden 1978 gezählt. In den 70er-Jahren erhielten Leopold Egle und Alois Fischer das Bundesverdienstkreuz. Die bekannte Tanzkapelle Edelweiß gab ihr Abschiedskonzert. Carl Schwenk wurde Ehrenbürger, um nur einige Ausstellungsdetails zu nennen.

In den 80er-Jahren wurde die Partnerschaft mit Querqueville/Frankreich begründet. Ein Großbrand bei Schwenk, verursacht durch einen Arbeiter, war zu beklagen. Die Turn- und Festhalle wird gebaut, das Schützenheim mit Schießanlage und anderes mehr. In den 90er-Jahren gab es den ersten Bücherflohmarkt und das erste Fest im Zentrum (FiZ). Robert Rewitz wurde Bürgermeister. Doch auch dunkle Wolken warfen Schatten auf den Ort: Ein namhafter Sportler sei wegen Mordes verurteilt worden, ein Geistlicher mit Anhang fiel unter Mordverdacht, heißt es in der Ausstellung. Im ersten Jahrzehnt nach dem Jahrtausendwechsel können 20 Jahre Partnerschaft mit Querqueville gefeiert werden. Auch den 2010er-Jahren ist ein Aufsteller gewidmet, mit Hinweis auf damals schon drei Großbrände: Pension Schweiz, Firma Allgaier und Firma Burgmaier. Damals wurden 1050 Jahre Allmendingen gefeiert. Die Aufnahme von Geflüchteten wird erwähnt und die Gründung des Bergemer Heimatvereins mit Heimatmuseum zum bereits 1200-jährigen Bestehen Grötzingens. Der Heimatverein unterstützte die aktuelle Ausstellung im Allmendinger Bürgerhaus. Florian Teichmann wurde zum Bürgermeister gewählt. Margit Hudelmaier erhält das Bundesverdienstkreuz. Ernst von Freyberg war einige Zeit Präsident der Vatikanbank, um nur einiges zu nennen.

Die Ausstellung schließt mit einer bunten Fotosammlung, die fröhliche Einwohner in ganz unterschiedlichen Lebenslagen zeigt, natürlich auch der Fasnet. Zu allen Orten sind Luftaufnahmen vorhanden. Nach und nach nutzten Einzelpersonen und Paare am Samstagnachmittag die Möglichkeit zum Besuch der Ausstellung und zum ausgiebigen Plaudern mit den Freiwilligen, die mit Getränken bewirteten.