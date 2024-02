Der 6. Februar 2023 war ein düsterer Tag für Burgmaier und Allmendingen. Am Abend rückte die Feuerwehr zur Allmendinger Firma aus, da es in einem Maschinenraum brannte. Schnell griffen die Flammen auf weitere Gebäude über, dabei kam es zu mehreren, teils heftigen Explosionen. 275 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, auch am nächsten Tag waren noch einige von ihnen im Einsatz. Fünf der Feuerwehrleute wurden verletzt.

Die Feuerwehr gab alles, damit die Flammen nicht auf die umliegenden Wohngebäude und Betriebe übergriffen. Einige von ihnen, vor allem im Führungsteam, waren 20 Stunden auf den Beinen. Es war ein Feuerwehreinsatz in Dimensionen, die so zum Glück selten vorkommen. Durch den Einsatz unter diesen extremen Bedingungen konnte die Feuerwehr im Nachhinein viel aufarbeiten und lernen, wie der Kreisbrandmeister ein Jahr danach erklärt. „Es hat viele Nachbesprechungen gegeben“, sagt Ralf Ziegler. Kritikpunkte versuche man, so gut es geht, aufzuarbeiten.

Besserer Schutz für einzelne Kommunen

Eine Analyse des Großeinsatzes habe zum Beispiel ergeben, dass der Grundschutz der einzelnen Kommunen vor Ort für die Zeit des Einsatzes hier und da vernachlässigt wurde. Glücklicherweise gab es keine Gefahrenlage in den einzelnen Kommunen, gleichwohl achte man in Zukunft besser darauf, dass die Wehren nicht ihre ganze Ausrüstung zur Einsatzstelle schaffen, sondern einen Grundschutz zurücklassen, falls etwas in den einzelnen Kommunen passiert.

Ebenfalls etwas, das erst bei einem Einsatz in diesem Ausmaß aufgefallen ist: Es müssen Konzepte ausgearbeitet werden, wie mobile Toiletten an die Einsatzstelle gebracht werden können. Denn Männer könnten, wenn es pressiert, schnell mal an einen Baum pinkeln, erklärt Ziegler. Doch in Allmendingen waren auch einige Frauen im Einsatz und so kam das Anliegen der mobilen Toiletten auf die Tagesordnung.

Seither wurden auch Fachberater etabliert für gewisse Einsatzstichworte, sagt Ziegler, das betreffe zum Beispiel das THW und die Rettungshundestaffel. Sie sollen in Zukunft bei bestimmten Einsätzen unverzüglich und von Beginn an vor Ort sein und würden nicht erst nach einer gewissen Zeit des Überlegens angefordert. Auch beim Grundwasserschutz habe man nach dem Einsatz bei Burgmaier nachgebessert: „Man hatte in der Chaosphase gar nicht daran gedacht, das es hier ein Gewässer gibt, das bis in die Donau geht“, erklärt der Kreisbrandmeister, nun habe man die Pläne überarbeitet.

Überhaupt soll die Chaosphase zukünftig schneller überwunden werden durch eine strammere Führungsstruktur. Und der Technische Stab war bisher auch im Dornröschenschlaf, so Ziegler. Er gewinne nun aber immer mehr an Bedeutung, auch wegen des Themas Stromausfall.

Mehr als 200 Millionen Euro Schaden

Bis auf einen kleinen Teil des Verwaltungsgebäudes ist die Firma Burgmaier vor einem Jahr komplett ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 200 Millionen Euro. „Burgmaier war stets gut versichert, so dass alle Schäden durch die Versicherungen abgedeckt werden können“, sagt Karl-Hugo Schick, CEO der Burgmaier-Gruppe.

251 Mitarbeiter waren beim Firmenstammsitz in Allmendingen beschäftigt. Viele von ihnen waren nach dem Brand erst einmal freigestellt. Einige sind zum Werk nach Laupheim übergesiedelt, kurzzeitig war eine kleine Zahl auch im Werk in der Slowakei beschäftigt. Manche haben das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, mehr als 100 Mitarbeitern wurde am Ende gekündigt. Der Automobilzulieferer hatte nach dem Brand einen Umsatzverlust von rund 80 Prozent, mittlerweile geht es aber wieder bergauf. In Allmendingen geht es allerdings nicht mehr weiter - wo einst das Firmengebäude stand, ist nun eine Brachfläche.

Aufgearbeitet wird noch die Brandursache: Ein Techniker wird beschuldigt, er habe durch einen Fehler bei der Wartung eines Motors den Brand fahrlässig verursacht. Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Abschluss.