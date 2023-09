Die 12. Allmendinger Ausbildungsmesse startet

Die Ausbildungsmesse des Gewerbe– und Handelsvereins Allmendingen und der Gemeinde Allmendingen geht am Freitag, 22. September, in ihre zwölfte Runde. „Um während Corona die Abstandsregeln einhalten zu können, haben wir die Messe vom Bürgerhaus in die Turn– und Festhalle verlegt“, sagt Walter Leichtle, Vorsitzender des Allmendinger Gewerbe– und Handelsvereins (GHV).

Das habe sich inzwischen bestens bewährt, auch weil der Platz im Bürgerhaus beengt gewesen sei und die Unternehmen in der Halle auf einer Ebene, für die Besucher überschaubarer seien. Deshalb wird die Messe heuer wieder dort stattfinden. Die Stände dürfen am Freitag, 22. September, von 17 Uhr bis 20 Uhr besucht werden.

Er freue sich, dass wieder viele Firmen an der Ausbildungsmesse teilnehmen, sagt Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann. „Viele Ausbildungsplätze in der Region sind, obwohl der Ausbildungsstart schon war, noch immer unbesetzt und es fehlen überall Fachkräfte“, so der Bürgermeister. „Wir wollen uns mit der Messe gegen den Trend fehlender Auszubildender stellen“, ergänzt Walter Leichtle. „Wir müssen jedes Mittel zum Einsatz bringen und immer weiter versuchen, Nachwuchs für die Unternehmen zu finden“.

In diesem Jahr werden 22 Firmen und Institutionen dem Publikum ihre angebotenen Ausbildungsberufe und die freien Ausbildungsstellen präsentieren. „Die Ausbildungsmesse lebt von Beginn an vom persönlichen Austausch zwischen den Unternehmen und den jugendlichen Bewerbern“, so der GHV–Vorsitzende.Im vergangenen Jahr sei aus den „digitalen Erfahrungen und den während der Coronapandemie entstandenen Ideen“ zum ersten Mal eine „Ausbildungsmesse vor Ort mit digitalen Anteilen“ angeboten worden, sagt Walter Leichtle. „Auch dieses Konzept hat sich bewährt und wird in diesem Jahr fortgesetzt“.

Bei der Ausbildungsmesse wird es also wieder ein digitales Angebot geben. „Wir werden wieder Flyer verteilen, auf denen QR–Codes abgedruckt sind. Mit diesen QR–Codes gelangt man auf die Homepages der einzelnen Firmen und kann viele detaillierte Informationen rund um die Ausbildung und die Ausbildungsplätze auf digitalem Weg bekommen“. So werde zur „analogen Ausbildungsmesse vor Ort über die QR–Codes eine Vielzahl digitaler Informationen angeboten“, betont der GHV–Vorsitzende.

Um Schülerinnen und Schüler für Handwerksberufe und die Ausbildungsmesse zu interessieren, wird Walter Leichtle in der 38. Kalenderwoche mit weiteren GHV–Ausschussmitgliedern und Vertretern aus Allmendinger Unternehmen die Schulen der Region besuchen. Besucht werden die achten bis zehnten Klassen der Gemeinschaftsschule Schelklingen–Allmendingen, der Michel–Buck–Schule in Ehingen und der Karl Spohn–Realschule in Gerhausen. „Die Schulbesuche hatten im vergangenen Jahr eine enorme Wirkung. Durch sie sind sehr viele Auswärtige zur Messe nach Allmendingen gekommen“, freut sich Bürgermeister Teichmann.

Und einen weiteren Ansporn für die jugendlichen Besucher, die Messestände zu besuchen und dort Gespräche zu führen, hat der Gewerbe– und Handelsverein auch heuer wieder im Angebot: Auf der Rückseite der verteilten Messeflyer sind wieder drei Stempelfelder. Walter Leichtle erklärt: „Jeder Messebesucher, der drei Stände besucht, gute Gespräche führt und sich dort je einen Stempel auf den Flyer geben lässt, darf sich anschließend vor Ort in der Halle einen Gratis–Burger samt Gratis–Getränk abholen“. Die Burger werden von Robert Schmidt vom Allmendinger „Schmidt’s Bistro“ zubereitet. Die Burger–Kosten trägt der Gewerbe– und Handelsverein und die Getränke werden von der Gemeinde Allmendingen spendiert.

„Die Ausbildungsmesse bietet den Jugendlichen und ihren Eltern wieder die Möglichkeit, sich vor Ort umfassend zu informieren und die erhaltenen Informationen per QR–Code danach noch digital zu vertiefen“, sagt Bürgermeister Florian Teichmann. „Die Mischung aus analoger Ausbildungsmesse und dem digitalen Info–Angebot per QR–Code wurde im vergangenen Jahr von den jugendlichen Besuchern und ihren Eltern sehr geschätzt und wird auf jeden Fall für künftige Ausbildungsmessen bestehen bleiben“, sagt Walter Leichtle.