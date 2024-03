Diakon Tim Miller nun in Allmendingen

In der katholischen Seelsorgeeinheit Allmendingen ist nun Diakon Tim Miller (30) beschäftigt. Zu Monatsbeginn hat er seinen Dienst aufgenommen und war in den wenigen Wochen seit seiner Ankunft bereits in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit in Messen dabei. Tim Miller stammt aus Waldburg bei Ravensburg.

Von 2014 bis 2018 studierte er Politikwissenschaften. Von 2018 bis 2023 widmete sich der junge Mann dem Theologiestudium in Freiburg und Tübingen sowie für ein Jahr lang in Rom. Nicht vergönnt war ihm dabei allerdings ein Treffen mit dem Papst. Der 30-jährige Diakon will nun auch ein Jahr lang in Allmendingen sein und sich der Seelsorge und weiteren kirchliche Aufgaben annehmen.