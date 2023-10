Der Schatten von Burgmaier

Mitte 2024 wird in Allmendingen mit dem Eintreffen des neuen Feuerwehrfahrzeugs LF20 gerechnet. Im vergangenen Berichtsjahr mit dem Großbrand bei der Firma Burgmaier liefen fast doppelt so viele Einsatzstunden wie im Jahr davor auf. Drei Tage lang waren Wehrleute inklusive Brandwache beschäftigt, was zu 660 der insgesamt 2638 Einsatzstunden führte. Der Großbrand mit seiner Dynamik, die zum Komplettverlust der Firma führte, nahm in der Hauptversammlung im Gasthaus „Kreuz“ einen breiten Raum neben der Ehrung altgedienter Mitglieder ein.

Zur Wehr gehören 40 Aktive und zwölf Männer in der Altersabteilung. In der Abteilung gibt es sieben Zugführer, acht Gruppenführer, 20 Maschinisten und 38 Atemschutzträger. „Atemschutzträger kann man nie genug haben“, betonte Abteilungskommandant Roman Bayer. Im Berichtsjahr liefen 28 Einsätze (Vorjahr 29) auf, wobei es sich um 20 Brandmeldungen und acht Hilfeleistungen handelte.

Vize-Abteilungsleiter Philipp Miller erinnerte an 20 Übungen, dabei eine Chlorgasunterweisung. Außerdem gab es einen Putztag im Gerätehaus, einen Familientag und Hüttenaufenthalt. Sehr viel Mühe bereitete die Umstellung auf digitalen Funk. Applaus spendete Wolfgang Bach mit den Mitgliedern der Altersabteilung für die Aktiven. Gesamtkommandant Thomas Baur sprach von 110 Aktiven in allen Abteilungen

Vom Kreisfeuerwehrverband kam Christian Egger nach Allmendingen und ehrte Mitglieder mit 50-jähriger Zugehörigkeit mit der Ehrenmedaille in Bronze. Diese erhielten Reinhold Braig, Wendelin Förder, Anton Leichtle und Karl Mayer. Egger ging auf die analogen und manuellen Bedingungen 1973 bei der Feuerwehr ein. Karl Mayer erinnerte an die eigenhändige Reparatur als Stift am Opel Blitz. Über Nach wurde ein Motorschaden behoben, um beim Leistungsabzeichen mitmachen zu können. Bis jetzt pflegte er den Opel Blitz, was nun Roland Schramm übernehmen will, der von Bürgermeister Florian Teichmann zum Ehrengesamtkommandanten ernannt wurde. Durch seinen Schwiegervater sei er 1988 zur Feuerwehr und zur Mittwochgruppe gekommen, die heute noch wesentliche Aufgaben übernimmt. Von 2008 bis 2016 war Schramm Gesamtkommandant.

Befördert wurden in der Hauptversammlung Volker Wünsche zum Oberbrandmeister, Roman Bayer und Christoph Janek zum Brandmeister, Tobias Hammer zum Löschmeister und Tobias Möschen zum Hauptfeuerwehrmann. Für 15 beziehungsweise 25 Jahre wurden Sebastian Moser, Tobias Möschen und Volker Wünsche ausgezeichnet. Volker Wünsche wurde von Bürgermeister Teichmann bezüglich des Großeinsatzes noch namentlich genannt, weil Wünsche über den Wehreinsatz hinaus für Nachschub an Treibstoff und für die Verpflegung der 300 Wehrleute sorgte, was nur mit der Unterstützung örtlicher Firmeninhaber möglich wurde, wie Volker Wünsche gegenüber der SZ betonte. Teichmann erinnerte an das Inferno mit folgendem Vergleich: „Es war wie mit der Spritzpistole gegen ein Funkfeuer.“ Die Einsatzkosten schätzt er auf 115.000 Euro.

Der Feuerwehrbedarfsplan wird fortgeschrieben. Teichmann hofft, dass es mit einem E-MTW noch Zeit habe, weil es Wichtigeres gebe. Erforderlich sei ein Niedrigwassersauger. Wehrleute in Positionen sollten an höhere Stelle weitergeben, welche Gefahr der Biber darstellt. Für Florian Teichmann sind Menschenleben wichtiger als ein einzelner Biber.

Nachmittags wurde der Ernstfall bei der Zimmerei Stoss geprobt. Die Aufgabe lautete Brandbekämpfung in der Werkstatt und Rettung von drei vermissten Personen. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer, die sich hinter einer Absperrung auf dem Firmengelände aufhalten durften, rückten zwei Löschfahrzeuge und ein Mannschaftstransportwagen mit zusammen knapp 30 Feuerwehrleuten an. Löschwasser wurde an einem Hydranten und an der Springe gezapft.

Die letzte Feuerwehrübung mag nach Schätzung von Alfons Stoss zwei Jahrzehnte zurückliegen. Noch in den Knochen steckt das Feuer der Firma Burgmaier, die auf der anderen Straßenseite angesiedelt war, wo jetzt eine Baulücke klafft. Damals mussten die umliegenden Häuser mit Wasser nass gespritzt werden, um allein durch die Brandhitze ein Entzünden zu verhindern. Eigentlich fließt Löschwasser auch in der angrenzenden kleinen Schmiech, doch seit einigen Tagen sei der Wasserstand enorm gesunken, hat der Zimmerei-Inhaber festgestellt. Mutmaßlich liege das am Biber.

Als Moderator fungierte Abteilungskommandant Roman Bayer. Zugführer und damit Leiter der Übung war Christoph Janek, der die Aufgaben an die Gruppenführer Simon Bayer, Daniel Mall und Roland Schramm verteilte. Von Feuerwehrmitgliedern waren Felix Müller, Sarah Schlager und Max Zagst dafür gewonnen worden, die Vermissten in der verrauchten Werkstatt zu mimen. Zu den Beobachtern der Übung gehörten Bürgermeister Florian Teichmann, der Gesamtkommandant Thomas Baur und sein Vize Martin Braig. Die Feuerwehr zeigte anschließend den Besuchern noch die Fahrzeugbeladung. Alfons Stoss finanzierte Getränke für den Vorrat im Gerätehaus.