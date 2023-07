Zusammen mit fünf französischen Festbesuchern aus der Partnergemeinde Querqueville haben die Allmendinger am Wochenende ihr Fest im Zentrum (FiZ) gefeiert. Musik, Tanz und vieles mehr gehörten zu dem Allmendinger Sommerfest, die von der Feuerwehr ins Festprogramm geschriebenen Wasserspiele fehlten aufgrund des Wetters.

Verhalten hatte das Fest wegen des ankündigten Regens begonnen, der zunächst ausblieb und den Festplatz sich doch innerhalb einer Stunde so gut füllen ließ, wie das sonst bereits zum Start zu sehen war. Dann traten nämlich die jüngsten Mitwirkenden aus dem Kindergarten St. Maria und von den Lutherischen Bergen auf, die einen großen Anhang mitbrachten.

Markus Braig ist neuer Moderator des FiZ

„Das war Spitze“, jubelte Moderator Markus Braig, der die Nachfolge von Ewald Ziehr als Ansager angetreten hat. Bürgermeister Florian Teichmann stellte den neuen Mann am Mikrofon vor, der durch Auftritte als Zunftmeister Erfahrung als Sprecher hat.

Veranstalter des FiZ sind die Vereine in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. In der Organisation hat Gewerbevereinschef Walter Leichtle die Aufgabe von Bianca Scherb übernommen. Bürgerbüromitarbeiterin Lara Egger war im Dienst und auf dem Festplatz unterwegs. Mitwirkende Vereine erhielten Gutscheine.

Buntes Programm war auf der Bühne vor dem Rathaus zu sehen

Die Veteranenkapelle, der auch zwei Veteraninnen angehörten, räumte für die Lieder der Kindergartenkinder, die Tänze der Jazz–Mädels vom Bergemer Sportverein und die Einradtruppe vom TSV Allmendingen die Bühne vor dem Rathaus. Akkordeonspieler, Jugendblasorchester und schließlich der BMV bestimmten das weitere musikalische Programm.

Eine Disco fand abends im Feuerwehrhaus statt. Am Sonntag holten die Allmendinger wieder ihre zwei– und vierrädrigen Schätzchen aus den Garagen und knatterten und ratterten mit den Oldtimern über die Umzugsstrecke. Die „Kapelle Wahnsinn“ war ebenfalls für den Sonntag bestellt, um als Lokalmatador der Festgemeinde einzuheizen.

Auch abseits der Bühne ist Einiges geboten

Das FiZ zeichnete sich durch dieses Hauptprogramm auf der Bühne und ein Rahmenprogramm rund ums Rathaus aus. Niemandem musste es langweilig werden. Es gab eine Schokokussschleuder, Losbude und Torwand. Am Friseurgeschäft startete das Feuerwehrbähnle. Auf der Wiese hinter dem Rathaus tollten Kinder im Sandkasten, auf der Hüpfburg und rund um das Spielmobil.

Die Blasmusikerjugend lud zum Gewinnspiel „10er Brett“, das Kästchen, teils mit Zahlen als Multiplikator für den punktgenauen Wurf eines „Zehnerle“, aufwies. Wer gar die Mitte des schätzungsweise drei Quadratmeter großen Bretts traf, dem winkte ein Hauptgewinn von zwei Euro. Die Jungmusiker von AMV und BMV reisen demnächst gemeinsam auf eine Hütte in Sulzberg und können ein Taschengeld gut gebrauchen.

„Ender’s Reitwelt“ aus Allmendingen ermöglichte Ponyreiten auf den Shetlandponys Nelly (15) und Silvie (16) und hatte für Mutige, die sich einfanden, noch den schweren polnischen Warmblutwallach Done (13) dabei. Die Reiter wurden in einer großen Runde am Parkplatz geführt. Für ein fetziges Antlitz sorgte Andrea Schach beim Kinderschminken.

Bunter Mix an Speisen war geboten

Einzelne Allmendinger nutzten im Feuerwehrhaus die Möglichkeit zum Kinderspielzeug–Flohmarkt und zeigten sich doch bald zufrieden, ein kleines Sümmchen eingenommen zu haben, das im Tagesverlauf gleich wieder auf dem Festplatz in Mahlzeiten und Getränke investiert wurde. Rund um den Rathausvorplatz gab es viel Köstliches.

Die Vereine bewirteten mit Gängigem, aber auch mit Ausgefallenem, wobei als Beispiele pikante Küchle, Maultaschenburger, Schupfnudeln, Nudeln im Käselaib, Most, Bowle und Wassermelone im Becher genannt seien.