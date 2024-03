CDU nominiert Kandidaten für den Gemeinderat

Bei der Nominierung der CDU-Kandidaten sind für die Gemeinderatswahl im Juni elf Personen für Allmendingen und drei Personen für Niederhofen gewählt worden. Keine Kandidaten konnten für die Teilorte Hausen ob Allmendingen, Ennahofen, Grötzingen und Weilersteußlingen gefunden werden. Von den bisher acht Gemeinderäten der CDU treten drei nicht mehr an.

Gemeinderat Dieter Hammer blickte auf die Arbeit des Gemeinderats in den letzten fünf Jahren zurück. Neben acht Räten der CDU gehörten zehn der Freien Wähler dem Gremium an. Als wichtige Projekte neben dem Waldkindergarten nannte er die Einrichtung einer kostenlosen Energieberatung vor Ort, den Antrag zur Aufnahme Allmendingens in das Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie die Vorbereitung der Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026.

Nicht mehr angetreten sind Stephanie Kottmann und Michael Kley nach jeweils fünf Jahren sowie Wolfgang Fuchs nach 30 Jahren im Gemeinderat. Hinsichtlich der Wahlen gab Walter Haimerl die alphabetische Eintragung der Kandidaten in die Liste der CDU vor. Elf Kandidaten wurden für die zwölf Mandate der Kerngemeinde gefunden und gewählt.

Nico Dietz, 34 Jahre, arbeitet als Fachdienstleiter Soziale Sicherung beim Jobcenter, zuständig für Bürgergeld und Pflegeleistungen. Als Grund für seine Kandidatur gab er an, etwas in der Gemeinde bewegen zu wollen. Von den neuen Kandidaten ist nur er CDU-Mitglied. Die 53-jährige Verkäuferin Anette Fuchs trat nach fünf Jahren zum zweiten Mal für den Gemeinderat an, um ihre bisherige Arbeit fortzusetzen. Neu ist Felix Fuchs, 28-jähriger Speditionskaufmann, der in Nachfolge seines Vaters Wolfgang Allmendingen voranbringen möchte. Pensionär Dieter Hammer, 64 Jahre, gehört seit 1999 dem Gremium an. Er sei viel in seiner Heimatgemeinde unterwegs und ausgesprochen kommunikativ. Erik Junghans, 25 Jahre, Elektroniker, tritt erstmals an. Walter Kneer, der dem Gremium 15 Jahre lang angehört und 2014 den Sprung in den Gemeinderat nicht mehr geschafft hat, möchte es nochmals wissen. Der 66-jährige Rentner möchte sich für nachhaltige Jungendarbeit einsetzen. Carina Rathgeb ist 40 Jahre alt und arbeitet als Medizinische Fachangestellte. Sie gehört dem Gemeinderat seit zehn Jahren an. Erstmals tritt Stefanie Ruhnke an, 38-jährige Ausbildungskoordinatorin beim Alb-Donau-Kreis. Sie möchte der 2016 in Allmendingen neu gefundenen Heimat durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit etwas zurückgeben. 57 Jahre ist Robert Schmidt, selbständiger Bistrobetreiber, offen für den Dialog mit den Bürgern, seit fünf Jahren Gemeinderat. Fabian Schrode, 30-jähriger Elektroniker, tritt erstmals an. Nicht anwesend war Christoph Vöhringer, 49 Jahre, gelernter Schreiner, tätig als Gebietsverkaufsleiter, ehrenamtlicher Sterbebegleiter.

Für die drei Niederhofer Sitze treten erstmals der 24-jährige Ingenieur Jona Blass und die 45-jährige Ergotherapeutin Susanne Oppelz an, die im Kindergarten arbeitet. Ihr Motto lautet, „nicht maulen, sondern machen“. Die Sonderschullehrerin Manuela Reck ist 33 Jahre alt und gehört dem Gremium seit fünf Jahren an.

Abschließend stellte sich Heinz Zeiher vor. Der 77-jährige Fraktionsvorsitzende im Schelklinger Gemeinderat möchte neue Erfahrungen sammeln, weshalb er für den Kreistag antritt und sein Gemeinderatsmandat nach 15 Jahren aufgeben wird. Walter Haimerl tritt erneut für den Kreistag an, dem er seit 15 Jahren angehört. Er beschrieb sich als guten Netzwerker, der vom Interessensschwerpunkt Bauen in den Bereich Soziales gewechselt habe.