In Allmendingen weicht der Weihnachtszauber alljährlich nach den Feiertagen traditionell dem Budenzauber. Auch in diesem Jahr rollt der Ball seit Mittwoch wieder in der Allmendinger Turn- und Festhalle. Der Startschuss für die Turnierwoche fiel dabei bereits früh morgens um 9 Uhr mit dem Bambini-Turnier. Abends wurde es dann hingegen spät - sehr spät. Ab 17 Uhr übernahmen bei der bereits 21. Auflage des Karl-Knab-Gedächtnisturniers die aktiven Herrenmannschaften aus der Region das Geschehen auf dem Spielfeld mit Rund-um-Bande. Erst um kurz vor 23 Uhr konnte der FC Hüttisheim dabei den begehrten Siegerpokal in die Höhe strecken.

Über mangelndes Interesse im Vorfeld konnte sich das Allmendinger Orga-Team in diesem Jahr ohnehin nicht beklagen. Insgesamt gehen an den vier Turnier-Tagen 114 Mannschaften auf Torejagd - in insgesamt 305 Spielen. Zwölf Mannschaften waren es am Mittwochabend bei dem Wettstreit der aktiven Herrenmannschaften - darunter auch vier Bezirksligisten, wobei das Finale zwei Kreisligisten unter sich ausmachten. Während in der Vorrundengruppe A mit der SG Altheim und dem FV Asch/Sonderbuch die beiden höherklassigen Vertretet ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und in die Endrunde einziehen konnten, mussten in der Vorrundengruppe B die beiden Bezirksligisten TSG Ehingen und SV Uttenweiler die Segel bereits vorzeitig streichen. Hier hatten die SG Griesingen und der FC Hüttisheim die Nase vorne.

Spannendes Duell zwischen Altheim und Griesingen

Im ersten Halbfinale traf somit anschließend der ambitionierte B2-Kreisligist aus dem Bezirk Donau/Iller auf Asch/Sonderbuch. Der Bezirksligist konnte dabei zwar schnell in Führung gehen, doch der Kreisliga-Tabellenführer, der in seinem Kader Spieler wie die ehemaligen SSV Ehingen-Süd-Verbandsligisten Marco Hahn und Danijel Sutalo hat, drehte mit drei gut herausgespielten Toren die Partie (3:1). Erst mit der Schlusssekunde konnte Asch/Sonderbuch nochmals verkürzen - Endstand 3:2.

Das zweite Halbfinale zwischen den Lokal-Rivalen SG Altheim und SG Griesingen entpuppte sich dann als stimmungsvollstes und spannendstes Spiel des Abends. Die Zuschauer auf der Tribüne feuerten ihre jeweiligen Farben an und auch auf dem Feld war einiges geboten. Den Torreigen eröffnete dabei äußerst sehenswert Altheims Torwart Kenneth Leitko mit einem satten Pfund aus dem Halbfeld direkt in den oberen langen Winkel zum 1:0. Die SG Grießingen mühte sich anschließend redlich um den Ausgleich und wurde 45 Sekunden vor Schluss auch für ihre Anstrengungen belohnt und kam kurz vor dem Ende noch zum verdienten 1:1 - hatte fünf Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, vergab allerdings eine gute Kontergelegenheit.

Auch nach jeweils fünf Schützen auf beiden Seiten im anschließenden Neun-Meter-Schießen stand noch kein Sieger fest. Beide Teams konnten zwei Bälle im Netz unterbringen (3:3). Nach weiteren sechs Schützen stand dann endlich die SG Griesingen als zweiter Finalist fest (5:4).

Zum kurzen Durchschnaufen vor dem großen Finale sicherte sich im kleinen Finale anschließend der FV Asch/Schonderbuch durch einen 4:0-Erfolg über die SG Altheim den dritten Platz.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Im letzten Spiel des Abends ging der FC Hüttisheim früh durch ein weiteres Torwart-Tor mit 1:0 in Führung und erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Die SG Griesingen mühte sich nach Kräften, kam allerdings erst in der Schlussminute in Überzahl nach einer Zwei-Minuten-Zeitstrafe für Hüttisheim zum Anschlusstreffer. In den Schlusssekunden war es dann Danijel Sutalo selbst, der mit seiner ganzen Routine den Ball verteidigte und den Sieg so über die Zeit brachte. Nach einem langen Turnier-Tag trat somit der FC Hüttisheim die Nachfolge von Vorjahressieger SV Oberdischingen an.

Am Freitag folgt ab 14.30 Uhr noch der traditionelle „Schorle-Cup“ der Reservemannschaften mit nochmals 46 weiteren Partien erneut vollgepackt mit spannendem nachweihnachtlichem Budenzauber.