Der Kesslerschirm spannte sich auf und verhandelte als Allmendinger Narrengericht den aktuellen Fall von Bauernprotest. Der Angeklagte fuhr am Gericht auf seinem betagten, roten Traktor ohne Führerhaus, was eine Rolle spielt, vor und wurde herab auf die Anklagebank gezerrt. Aufrührer der Massen solle er mutmaßlich gewesen sein, wobei sich am 8. Januar die Kreiselblockade auf der Bundesstraße ergab. Doch der McCormick-Besitzer konnte, wie das immer im Allmendinger Kesslerschirm ist, seine Unschuld erklären und für das fahrende Volk Freiheit und Bleiberecht bis Aschermittwoch erreichen.

Richter sprechen mildes Urteil

Keine Aufstachelung stand hinter seinem Traktorzug, erklärte der Zugmaschinenlenker, sondern nur die laute, mitreißende Hupe und Musik, die er mitführte, habe dafür gesorgt, dass ein Massenzug und Straßenchaos entstanden sei. Sie folgten ihm ohne Aufwiegelung, sondern freiwillig, schließlich besitze sein Bulldog doch keine Fahrerkabine und damit keinen Schutz, um winterliche Straßenblockaden überhaupt starten zu können. Die Richter zeigten Einsicht und sprachen ein mildes Urteil. Wie üblich, kam er frei, musste aber jedem Kind zur Kinderfasnet der Narrenzunft „Zigeuner“ in der Mehrzweckhalle ein Getränk spendieren. Verhindert zum Kesslerschirm war heuer Bürgermeister Florian Teichmann aufgrund einer Familienfeier. Deshalb trat der erste Bürgermeistervize Michael Schach zum Verlesen der historischen Urkunde über das Bleiberecht der Zigeunergruppe bis zum Ende der Fasnet ans Bürgerhausfenster.

Beglückt und lauthals zog das Narrenvolk in einem Kinderumzug zur Festhalle, angeführt von dem Freigesprochenen auf seinem Gefährt und den Kesslertreibern, dann nicht mehr als seine Häscher, sondern als sein Begleitschutz, unterstützt vom Jugendblasorchester, „Stoibock“-Kapelle aus Schmiechen und Allmendingens Zigeunerkapelle. Auffallend viele Zuschauer standen am Straßenrand und winkten den Umzugsteilnehmern bei bestem Fasnetswetter zu, sagten die Narrenrufe auf und sammelten Bonbons ein. Ideenreiche Laufgruppen in putzigen Kostümen zogen vorüber: Die Erstklässler gingen als Weltraummenschen, die Zweitklässler als Tiere des Dschungels, die Drittklässler als Piraten und die Viertklässler als Sportler.

Meerestiere aus dem Kinderhaus

Die Grundschüler aus Weilersteußlingen sprangen als „Tic Tac“ mit, ebenso lautete ihr Narrenruf. Bunteste Truppen mögen vom Altheimer Kindergarten St. Michael die „Fizzli Puzzlis“ gewesen sein, die Einradfahrerinnen mit ihrem feenhaften Aussehen als Tinkerbell und ihre Freunde und schließlich Alt und Jung aus dem Kinderhaus Don Bosco als Meerestiere. Sie trugen Quallen auf dem Kopf und führten aus Schlauchluftballons geformte Korallen im Fasnetswägele mit. Quallen haben es auch der Krabbelgruppe Allmendingen angtan, die sich Krabbel-Quallen nannten mit dem Ruf „Quallen - Husch, Husch“.

Der Waldkindergarten widmete sich der Botanik vor Ort. Sie betätigten sich als Waldforscher mit dem bekannten Ruf „Lixe - Springer“. Kleine Bäckerinnen und Bäcker repräsentierten den Kindergarten LuBe Weilersteußlingen. Alle hatten Bäckermützchen auf und frönten dem Ruf „Backe, backe - Kuchen“. Erstmals machte der Schmiechener Kindergarten mit kleinen Rittern mit und rief „RiRa - Ritter“. Als beliebtes Kinderumzugsmotiv zeigten sich diesmal die Kinder aus dem Kindergarten St. Maria als Mäuseschar, egal ob der Mausschwanz vorn oder seitlich am Kostüm hing.

„Backe, backe – Kuchen“, die Bäcker aus Weilersteußlingen haben gerufen. (Foto: Elisabeth Sommer )

Die Laufgruppe mit Erwachsenen widmete sich heuer dem „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel und reichte mit Bonbons ein Protestflugblättle aus. Darauf waren fünf Anklagen zu lesen: „Hohe Häuser nemmet eis dia Sicht - egal, Mensch ärgere dich nicht“, „Dui nuia Kita isch so billig nicht - egal, Mensch ärgere dich nicht“, „Bei Nacht hots äwe no koi Licht - egal, Mensch ärgere dich nicht“, „Bei soviel Mist fällt jo dui ‚vielleicht Biosphäre‘ nemme so ens Gwicht - egal, Mensch ärgere dich nicht“ und schließlich „Zum Schluss wand mir no saga: au wenn dia vonna dana dr Haber sticht - egal, Mensch ärgere dich nicht“, versehen mit dem Zusatz „Kegele hoi!“