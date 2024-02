Aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten

Bei einem Unfall bei Allmendingen sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Einer der Autofahrer ist laut Polizei in den Gegenverkehr geraten. Gegen 20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW in der Grießtalstraße (K7334). Er fuhr aus Ennahofen kommend in Richtung Grötzingen. In der Gegenrichtung fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes. Auf Höhe des Parkplatzes vom dortigen Wanderheim kam der VW-Fahrer nach links von seiner Fahrbahn ab auf die Gegenfahrbahn. Die Ursache hierfür ist bislang unbekannt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Der 35-Jährige überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 40-Jährige kam von der Fahrbahn ab und einige Meter weiter im Graben zum Stehen. Die zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Außerdem wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte sie ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 43-Jährige ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Dieser muss nun mit einer Anzeige und Meldung an die Führerscheinstelle rechnen.