Ostern 2024 dürfen die Allmendinger Katholiken in ihrer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt noch feiern, um sich dort dann erst wieder voraussichtlich zu Ostern 2025 zu Gottesdiensten versammeln zu können. Bis dahin findet eine umfangreiche Sanierung statt. Elektroarbeiten, Farberhaltungsmaßnahmen und die Reinigung der Wände sind notwendig. Die Kirche bekommt einen neuen steinernen Altar und Ambo. So blickt die Kirchengemeinde einer Altarweihe rund um Ostern 2025 und einer Orgelweihe rund um Weihnachten 2025 entgegen.

Die Arbeiten mit viel Staub und Schmutz vor dem Orgeleinbau zu machen, bietet sich an, begründete Pfarrer Martin Jochen Wittschorek. Kirchengemeinderatsmitglieder und der Pfarrer erklärten am Samstagnachmittag die Beweggründe und die Ausführung der Arbeiten und beantworteten Fragen. Mehr als 40 Personen versammelten sich zu der Informationsveranstaltung in der Kirche. Um die geplante Umgestaltung im Altarraum sichtbar zu machen, standen Modelle von Altar und Ambo in Originalgröße an ihrem künftigen Platz. Beim Gang durch den Haupteingang fällt sofort der Ambo auf, der nicht mehr seitlich des Altarraums, sondern vor dem Mittelgang der Kirche stehen wird.

Bankreihen kommen weg

Die ersten beiden Bankreihen vor dem Altarraum kommen weg. Der Bereich direkt vor dem Altarraum wird erhöht. Der Bereich um den Ambo wird auf die Höhe einer Stufe gestellt. Die zweite Stufe am Eingang zum Altarraum bleibt wie bisher bestehen. Dass die Kirche einen neuen Altar benötigt, das sei vom Bischof so vorgegeben, weil ein Altar zumindest eine steinerne Oberfläche aufweisen müsse und auch die Darstellung der Grablegung Jesu, die sich im alten Altar befand und zu Ostern geöffnet wurde, sei theologisch nicht passend und daher nicht mehr in einem Altartisch vorgesehen. Erklärungen gab der Pfarrer, aber auch Obermarchtals Diakon Patrick Kurfess, der seine Abschlussarbeit über den Allmendinger Altar geschrieben hat.

Der neue Altar in hellem Stein mit dem Umriss eines Kelchs versehen, sei bereits fertig, 3,5 Tonnen schwer und werde Ende April an seinem neuen Standort verankert. Erhalten bleiben der historische Hochaltar und am Eingang zum Altarraum die beiden Seitenaltäre. Veränderungen wird es bei der Platzierung der Heiligenfiguren geben. St. Georg zum Beispiel kommt aus dem Altarraum zum südlichen Seitenaltar. Kirchengemeinderatsmitglied Harald Graf informierte, dass der Orgeleinbau einige Wochen dauern werde, die Abstimmung des Instruments auf den Kirchenraum aber mehrere Monate in Anspruche nehmen wird.

Rund 1,08 Millionen Euro

KGR-Mitglied Engelbert Albrecht bekam das Wort zur Auskunft über die Kosten. Vor Corona waren für die Sanierungsarbeiten 822.000 Euro veranschlagt, nun wird mit 1,08 Millionen Euro gerechnet. Fünf Allmendinger Firmen wurden ebenfalls um Angebote gebeten. Drei Firmen meldeten sich nicht zurück. Für die Schreinerarbeiten (13.000 Euro) konnte der Allmendinger Firma Braig der Zuschlag gegeben werden. Weitere Gewerke sind: Gerüstbau, Schenk, Altbierlingen (65.000 Euro), Natursteinarbeiten, Mast, Rißtissen (115.000 Euro), Wände und Gemälde, Amann, Weißenhorn (300.000 Euro), Restaurierung der Skulpturen, Götz, Blaubeuren (35.000 Euro), Elektroarbeiten, Buck, Reutlingendorf (290.000 Euro), Glockensteuerung, Hörz, Biberach (35.000 Euro), Altar und Ambo, Arnold und Eichler, Nürnberg (49.000 Euro), Architekt, Münz, Allmendingen (175.000 Euro) und Gutachten Denkmalamt, Brodbeck-Holzinger, Tübingen (10.000 Euro). Die Finanzierung der Sanierung sei gesichert. Bezüglich der neuen Orgel werden jetzt Pfeifenpatenschaften ermöglicht. Einnahmen möchte die Kirchengemeinde durch den Verkauf des alten Instruments erzielen. Zwischen Wiedereinzug und Orgelweihe ist das Musizieren per Ersatzinstrument vorgesehen. Live-Übertragungen der Gottesdienste gab es aus der Pfarrkirche. Noch fehlen in den anderen Kirchen Internetanschlüsse. Zumindest in Schwörzkirch soll solch ein Livestream der alle zwei Wochen stattfindenden Gottesdienste bald ermöglicht werden.

Ein historischer Altar

Allmendingen besitzt mit seinem historischen Altar mit der Darstellung der Grablegung Jesu eine Besonderheit. Der alte Altar soll seinen künftigen Platz beim nördlichen Seiteneingang bekommen. Das sogenannte Sakramentshaus aus dem Jahr 1507, das in die Wand eingelassen und reich verziert ist, nannte der Pfarrer einen kulturellen Schatz. Verschiedene Schnitzereien stammen übrigens wie in der Blaubeurer Klosterkirche aus der Ulmer Schule, betonte Wittschorek. Allmendingen habe früher den Rang einer Wallfahrtskirche eingenommen, sagte der Pfarrer. Untersucht wird nun eine Figur auf ihr Alter. Geprüft wird, sagte der Pfarrer, ob sie in der Barockzeit ausgetauscht oder nur oberflächlich verändert wurde. Begehrt zur Anbetung durch die Wallfahrer seien auch die Heiligenfiguren Laurentius, Stephan und Michael gewesen.