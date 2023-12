Allmendinger Abwassergebühren steigen erneut

Ein Jahr nach der letzten Erhöhung der Abwassergebühren in Allmendingen steigen sie abermals an. Zu zahlen sind ab Januar 2024 für Schmutzwasser 2,90 Euro pro Kubikmeter (bisher 2,31 Euro) und für Niederschlagswasser auf versiegelten Flächen 29 Cent je Kubikmeter (bisher 24 Cent). Der Allmendinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Gebührenerhöhung einstimmig zugestimmt, ebenso wie der Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes auf das Anlagevermögen und der Hebesatzsatzung zur Fixierung der vor Monaten beschlossenen Erhöhung der Hebesätze auf Grundsteuern und die Gewerbesteuer.

Beläuft sich die Gebührenerhöhung beim Schmutzwasser jetzt auf circa 60 Cent mehr, so waren es vor einem Jahr 30 Cent mehr, die von den Allmendingern verlangt wurden. Bürgermeister Florian Teichmann sagte im Gemeinderat, dass durch die Erhöhung mit Mehrkosten in Höhe von 27 Euro je Haushaltsmitglied zu rechnen seien. Die Aufwendungen für die kommunale Abwasserbeseitigung betragen im kommenden Jahr knapp über eine Million Euro. Umlagefähig sind 880.000 Euro.

Für Abwasser, das in öffentliche Kanäle ohne Klärwerkanschluss eingeleitet wird, sind ab dem kommenden Jahr 1,15 Euro je Kubikmeter (bisher 75 Cent) zu zahlen. Die Kämmerei hat ursprünglich 1,37 Euro je Kubikmeter für dieses Abwasser berechnet. Allerdings sah die Verwaltung diese Erhöhung als zu hoch an und schlug 1,15 Euro vor. Erweitert wird die Abwassersatzung um einen Passus zum Beginn beziehungsweise das Endes der Niederschlagswassergebühr. Monatsgenau wird die Versieglung oder Entsiegelung einer Fläche berechnet und damit der Anfall beziehungsweise Wegfall der Niederschlagswassergebühr.

Der Gemeinderat hat die kalkulatorischen Zinsen, die auf das Anlagevermögen berechnet werden, von 1,42 Prozent auf 2,61 Prozent erhöht. Ratsmitglied Leonhard Sontheimer umschrieb die Auswirkungen des kalkulatorischen Zinses in der Beratung zu den Abwassergebühren als heftig. Von Verwaltungsseite hieß es, 90.000 Euro mehr an kalkulatorischen Zinsen steckten in der Kostenberechnung für die Abwasserbeseitigung. Bürgermeister Florian Teichmann meinte allerdings, der kalkulatorische Zins decke Investitionen nur minimal. Laut Beratungsunterlage wurde für die Berechnung des kalkulatorischen Zinssatzes die langfristige Betrachtungszeitraum und damit günstigere Variante gewählt.

Mit seiner ebenfalls einstimmigen Zustimmung zur sogenannten Hebesatzsatzung hat der Gemeinderat die vor Monaten beschlossene Erhöhung von Grundsteuern und Gewerbesteuer zum 1. Januar 2024 bestätigt. Im Juli war vom Gremium beschlossen worden, dass mit Beginn des neuen Jahres der Hebesatz für die Grundsteuer A von 320 Prozent auf 370 Prozent steigt, für die Grundsteuer B von 300 Prozent auf 350 Prozent und für die Gewerbesteuer von 340 Prozent auf 360 Prozent. Dies wirkt sich auf die Ansätze im Haushalt der Gemeinde Allmendingen aus, der aber erst nach dem Jahreswechsel beschlossen wird und damit laut Beschlussvorlage die Hebesatzsatzung überhaupt erst erforderlich mache.