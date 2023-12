Allmendingen stimmt Vereinigung von Komm.Pakt.Net mit OEW Breitband zu

Der Gemeinderat Allmendingen erlaubt dem Bürgermeister der Vereinigung der Komm.Pakt.Net als Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts mit der OEW Breitband GmbH zuzustimmen, um in der Folge die Komm.Pakt.Net abzuwickeln. Bürgermeister Florian Teichmann erklärte, dass die Entscheidung einstimmig bei vollzähliger Anwesenheit der Vertreter von 231 Mitgliedsgemeinden und sieben Mitgliedslandkreisen fallen muss. Der Grund, so Teichmann sei, dass „die Auflösung einer Kommunalanstalt öffentlichen Rechts eigentlich nicht vorgesehen ist“. Durch die Vereinigung soll die Organisation des Breitbandausbaus zusammengeführt und im ländlichen Raum flächendeckend betrieben werden. Der Mitgliedsbeitrag entfällt, stattdessen wird auf anteilig Gewinne aus der Tätigkeit der OEW Breitband GmbH gehofft. In der Beschlussvorlage wird die Komm.Pakt.Net „der größte interkommunale Verbund zum Breitbandausbau in Europa“ genannt. Erinnert wird zudem, dass ab April 2021 die Förderung kommunaler Unternehmen, die privatrechtlich organisiert sind, möglich wurde, wodurch sich die OEW (Oberschwäbische Elektrizitätswerke) im Breitbandbereich engagieren kann. Der Ostalbkreis strebe keine Übertragung der Verträge an die OEW Breitband GmbH an, sondern möchte die Aufgaben in den eigenen Verantwortungsbereich übernehmen.