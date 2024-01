Die Gemeinde Allmendingen plant ein neues Wohngebiet am Ortsrand entlang der Altheimer Straße. Es wird mehr als vier Hektar groß sein. „Wir wollen das Baugebiet in Abschnitten entwickeln“, erklärte Bürgermeister Florian Teichmann im Gemeinderat. „Das Ziel ist eine sukzessive Entwicklung, um der Bevölkerung über viele Jahre die Möglichkeit zu geben, sich hier niederzulassen.“

Der Bebauungsplan wird den Namen „Witzensteige“ tragen. Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet noch als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen, daher muss auch hier eine Änderung vorgenommen werden. Das Plangebiet, das an die Flächen der Firma Rampf grenzt, habe gleich mehrere Vorteile, erläuterte Teichmann: Es werde dringend notwendiger Wohnraum geschaffen, der Ortseingang im Osten werde klarer gestaltet und da nun auch auf der südlichen Seite der Altheimer Straße Wohngebäude entstehen, steige die Chance, dass man die hier bisher erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h reduzieren kann.

4,5 Hektar groß ist die Fläche

Allmendingen soll Richtung Osten also wachsen - und das um 4,5 Hektar. Als Übergang Richtung Rampf soll eine Mischgebietsfläche entstehen. Hier soll sich auch Gewerbe ansiedeln können - und zwar solche Betriebe, die wenig Lärm verursachen, betonte der Bürgermeister. Damit das neue Wohngebiet nicht wie ein Fremdkörper wirkt, wird bei den Planungen auch an Fußgängerwege als Verbindung in die anderen Teile des Orts gedacht.

Anhand einer Grafik erläuterte Matthias George von der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH den frühen Planungsstand zum neuen Wohngebiet südlich der Altheimer Straße. (Foto: Prandl )

„Die Bürgerbeteiligung ist auch ein wichtiges Thema“, sagte Planer Matthias George von der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH und erklärte zugleich, man sei noch sehr früh in den Planungen. So gibt es auch noch keine Einteilung der Parzellen innerhalb des Gebiets und auch noch keine Vorgaben zur Anzahl der Geschosse. Der Uferbereich des Aschenbachs, der mitten durch das geplante Gebiet führt, soll mit aufwertender Bepflanzung gestaltet werden. Zum südlich liegenden Naturschutzgebiet Hausener Berg soll eine Pufferzone entwickelt werden, die einen Übergang in die Landschaft herstellt.

Eine notwendige Änderung im Flächennutzungsplan bedeutet auch, dass an anderer Stelle 3,5 Hektar Wohnbaufläche zurückgenommen werden muss, um das neue Projekt im Osten zu realisieren, erläuterte Architekt Michael Schröder. Aktuell ist der Vorschlag, eine Fläche im Bereich Allmendingen-Süd, südlich der Riedäckerstraße zu opfern, da eine Planung dieser Fläche aufgrund der Nähe zum Gewerbe und aus Hochwasserschutzgründen ohnehin schwierig sei, so Schröder. Der Gemeinderat stimmte der Änderung des Flächennutzungsplans wie auch dem Aufstellungsbeschluss zum neuen Bebauungsplan „Witzensteige“ einstimmig zu.

Wasserschutzgebiet soll größer werden

Thema im Gemeinderat war zudem eine Neuabgrenzung des Wasserschutzgebietes Oberdischingen - diese hätte nämlich Auswirkungen bis auf Allmendinger Gemarkung. Das Wasserschutzgebiet soll sich vergrößern und wird dann Gebiete von Oberdischingen, Ringingen, Öpfingen, sowie Pfraunstetten betreffen. Der Allmendinger Gemeinderat einigte sich darauf, sich zu positionieren und eine kritische Stellungnahme abzugeben. Die Gemeinde betont, dass sie den Plänen widerspricht.

„Das würde zu Beeinträchtigungen der Landwirtschaft führen, wenn man in der Wasserschutzzone liegt“, erklärte Bürgermeister Teichmann. So wäre es nicht mehr möglich, dass die Bauern hier Gülle oder Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen, was einer Benachteiligung gleichkomme. Und auch bei der Neuplanung der Kanalisation in Pfraunstetten könnte es zu Problemen wegen höherer Anforderungen kommen, erläuterte Teichmann. „Ich befürchte auch, dass wir dadurch große Einschränkungen haben“, pflichtete ihm Ratsmitglied Wolfgang Fuchs bei.

Erst kürzlich musste die Gemeinde Geothermie-Pläne im Gebiet Alte Gärtnerei beerdigen, weil dieses in der Wasserschutzzone liegt - aufgrund eines Ehinger Brunnens. Und so macht die Gemeinde nun bezüglich der Neuabgrenzung des Wasserschutzgebietes Oberdischingen deutlich, dass die damit verbundenen Auflagen nicht akzeptabel seien. Gegebenenfalls seien weitergehende Untersuchungen notwendig, heißt es.