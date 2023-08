Die Allmendinger Firma Allgaier Agrarhandel möchte weiter wachsen. Das sagte Firmenchef Karl Allgaier am Freitagvormittag bei einem Besuch des CDU–Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel in seinem Unternehmen in der Mühlgasse. „In 13 Jahren gehe ich in Rente“, sagte Allgaier. Bis dahin solle sich einiges verändern.

Allgaier Agrarhandel vergrößert sich weiter

Schon seit der Betriebsübernahme Allgaiers von seinem Vater zur Jahrtausendwende standen die Zeichen auf Vergrößerung. Immer mehr Standorte mit Lagerkapazitäten wurden eröffnet — nicht nur in Allmendingen, sondern auch mit Filialen über Baden–Württemberg verteilt.

Seit 2021 besitzt das Unternehmen einen Hafenplatz in Stuttgart. Das vereinfache den Transport ungemein, sagt Allgaier: „Wir können mittlerweile im Süden bis Vorarlberg die Landwirte beliefern.“ Auch Landwirte in Slowenien und Österreich zählen mittlerweile zu den Kunden.

Mit dem Agrargroßhandel Beiselen als Partner, der sich seit 2017 mit 20 Prozent an Allgaier beteiligt, wolle man auch weiterhin neue Standorte eröffnen. Dazu gehöre jedoch auch, den Stammsitz in der Mühlgasse 12 aufzugeben. Allgaier betont jedoch, dass er weiterhin in Allmendingen bleiben wird.

CDU zu Besuch im Unternehmen

Ursprünglich war Manuel Hagel am Freitag zu Besuch gekommen, um sich einen Eindruck von der Stimmung in der Landwirtschaft zu machen. „Die Firma Allgaier ist ein Frühindikator für Trends in der Landwirtschaft“, sagte der CDU–Politiker, der auch Vertreter des CDU–Ortsverbands Schmiechtal eingeladen hatte.

Der Einladung gefolgt waren der Vorsitzende Walter Haimerl, sein Stellvertreter Ralf Stoll sowie Gemeinderat Dieter Hammer.

Unternehmen ist Indikator für Trends

Es gebe vor allem vier Trends beziehungsweise große Themen, erklärte Tochter Alexandra Allgaier den Anwesenden: Der Klimawandel verlange die Auseinandersetzung mit der Frage, was an welchem Standort überhaupt angebaut werden könne, damit der Ertrag groß genug ist.

Auch über das Wasser und wie man dieses am besten auf die Felder bekommt, müsse man sich Gedanken machen, das zeige ein Blick nach Ostdeutschland und Südeuropa. Ein weiteres Thema sei die Rolle der Landwirtschaft in der Energiewende mit Hinblick auf die erneuerbaren Energien.

Als letzten Punkt nannte Alexandra Allgaier die Digitalisierung, die die Landwirte in ihrer Feldarbeit unterstützen könne.

Landwirtschaft befindet sich im Wandel

„Ich bin so stolz auf die jungen Bauern, die das durchziehen“, sagte Karl Allgaier. „Die, die heute da sind, die können was.“ Denn der Beruf sei ein durchaus unsicherer: „In unserem Beruf haben wir nur eins beständig: Wandel.“

Momentan gebe es große Unsicherheiten, da die Planungssicherheit fehle. Stallpläne, die Bauern heute aufstellen, könnten in wenigen Jahren durch neue Regelungen aus der Politik schon wieder zunichte gemacht werden. Dazu komme das Preisproblem: „Landwirte sind vom Einzelhandel schon stark geknebelt.“

Produkte müssten besser vermarktet werden

Landwirte seien bei der Vergütung schlicht vergessen worden, sagte Allgaier: „Die Landwirte müssen mehr verdienen als es in den letzten 20 Jahren der Fall war.“ Um so wichtiger sei es, sich durch gutes Marketing abzusetzen, sagte Allgaier, der das durchaus als Aufgabe des Landes Baden–Württemberg sieht und im Scherz die „The Länd“-Kampagne erwähnte.

Ernst fügte er jedoch an: „Jeder, der in unserem Land gute Produkte herstellt, ist wichtig für Baden–Württemberg.“ Mit seinem Unternehmen versuche er deshalb, Vertriebswege für die Landwirte zu finden.

Große Bedeutung von Allgaier für die Gemeinde

Das Land arbeite gerade an einem Label für Baden–Württemberg, sagte Hagel. Er stellte außerdem den positiven Umgang der Firma mit den Mitarbeitern und der Region heraus. Dem schloss sich auch Gemeinderat Dieter Hammer an: „Wir als Allmendinger können uns glücklich schätzen, dass wir euch haben.“

Die Firma habe sich immer hilfsbereit den Einwohnern der Gemeinde gegenüber gezeigt. Seine Motivation beschrieb Allgaier mit Erlebnissen in der Kindheit, die er im Familienunternehmen gemacht habe: „Das hat mich immer geprägt, dass die Leute hier immer was gekriegt haben in der Not.“