Schon im Juli dieses Jahres hat Burgmaier-CEO Karl-Hugo Schick angekündigt, dass es wohl zu betriebsbedingten Kündigungen kommen wird. Denn im Sommer stand die Entscheidung, den Hauptstandort des Automobilzulieferers in Allmendingen aufzugeben, der durch einen Großbrand im Februar komplett zerstört wurde.

Nun ist klar: 106 seit dem Brand freigestellte Allmendinger Mitarbeiter wird die Kündigung ausgesprochen - sie wurden am Mittwochvormittag im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung darüber informiert.

Als Enkel des Firmengründers tut mir dieser Schritt, auch wenn er unvermeidlich ist, unendlich weh. CEO Karl-Hugo Schick

Die Geschäftsführung und der Betriebsrat haben sich nach intensiven Verhandlungen auf einen Interessenausgleich und Sozialplan für die freigestellten Mitarbeitenden des Werks Allmendingen geeinigt. Die Verträge wurden Ende November von den beiden Parteien unterzeichnet.

Wiederaufbau war nicht möglich

„Als Enkel des Firmengründers tut mir dieser Schritt, auch wenn er unvermeidlich ist, unendlich weh. Ich hätte gerne für noch mehr Mitarbeitende eine Weiterbeschäftigung gefunden. Wir haben hierzu alle Möglichkeiten erörtert und genutzt. Da ist es auch nur ein schwacher Trost, dass wir bei einem Umsatzverlust nach dem Brand von rund 80 Prozent uns von etwas mehr als 40 Prozent der Mitarbeitenden trennen müssen“, erklärt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Karl-Hugo Schick.

Die Notwendigkeit von Kündigungen hatte das Unternehmen bereits im Juli angekündigt, als sich abzeichnete, dass ein Wiederaufbau der Produktion in Allmendingen weder aus wirtschaftlichen Gründen noch aus heutigen genehmigungsrechtlichen Gründen möglich ist. Denn das Firmengelände in Allmendingen grenzt an ein Wohngebiet und die Kleine Schmiech verläuft darunter.

Bei einem Großbrand im Februar 2023 war der Stammsitz des Automobilzulieferers Burgmaier in Allmendingen komplett zerstört worden. Ein Video zeigt das Feuer.

Zum Zeitpunkt des Brands waren in Allmendingen 251 Mitarbeitende beschäftigt. Obwohl 80 Prozent des Auftragsvolumens in Allmendingen nach dem Brand verlorengegangen sind, konnte seit Februar für mehr als die Hälfte der Beschäftigten eine Lösung gefunden werden. Zum einen können rund 76 Mitarbeitende am Standort Laupheim weiterbeschäftigt werden.

Hierzu wurde die Verwaltung nach Laupheim übergesiedelt, sowie eine Produktionslinie komplett dorthin verlagert. Zwischenzeitlich waren auch Mitarbeiter aus Allmendingen am Firmenstandort in der Slowakei im Einsatz - „das war aber keine dauerhafte Maßnahme“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens.

Nach dem Brand konnten alle zwölf Ausbildungsverhältnisse fortgeführt werden. Zudem haben 57 Mitarbeitende das Arbeitsverhältnis in den Monaten nach dem Brand auf eigene Initiative beendet und sich beruflich anderweitig orientiert, teilt das Unternehmen mit. Die verbleibenden 106 Mitarbeitenden werden in den nächsten Tagen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist betriebsbedingt gekündigt.

Sozialplan verabschiedet

Zur Abfederung sozialer Härten der Kündigungen haben Betriebsrat und Geschäftsführung einen Interessenausgleich und Sozialplan verabschiedet: Die betroffenen Mitarbeitenden würden weiterhin unter Fortzahlung aller Bezüge und Schichtzulagen bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses freigestellt. Die Burgmaier-Mitarbeiter hätten zudem relativ lange Kündigungsfristen, erklärt der Unternehmenssprecher.

Manche hätten eine Kündigungsfrist von drei Monaten, „teilweise beträgt die Kündigungsfrist rund sechs Monate“. Gehe man davon aus, dass den betroffenen Mitarbeitern in den nächsten Wochen die Kündigung ausgesprochen wird, dass sie dann schon nahezu ein Jahr freigestellt sind und sich dann die Zeit der Kündigungsfrist anschließt, betrage die Freistellung unter Gewährung aller Bezüge seit dem Brand im Februar insgesamt rund eineinhalb Jahre. Die Gehälter seien bis zum Schluss durch die Versicherung abgedeckt.

Hilfe bei Bewerbungen

Den betroffenen Mitarbeitenden wird zudem eine sogenannte „Outplacement-Beratung“ angeboten, teilt Burgmaier mit. Diese beinhaltet für alle betroffenen Mitarbeitenden unter anderem Gespräche mit einem Jobcoach, Hilfe bei der Identifizierung von passenden Stellen und geeigneten Arbeitgebern, Bewerbungstrainings sowie Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungen.

Die Kosten der Outplacement-Beratung würden vollständig von Burgmaier getragen. Zudem erhalten die betroffenen Mitarbeiter Abfindungen je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit und des Alters, sowie weiterer sozialer Merkmale. Über die finanziellen Details der Verträge haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ich wünsche allen betroffenen Mitarbeitern von Herzen alles Gute. CEO Karl-Hugo Schick

„Wir haben mit der Geschäftsführung zäh um die möglichst umfassende Abfederung von Härten, die bei solchen Schritten unausweichlich sind, gerungen“, sagt Josef Djerfi, Vorsitzender des Betriebsrats: „Vor allem vor dem Hintergrund, dass viele der Betroffenen von den offenen und vergleichbaren Stellen in Laupheim, die das Unternehmen in den vergangenen Monaten wiederholt angeboten hat, keinen Gebrauch gemacht haben, muss man das ausgehandelte Paket als fair bezeichnen. Zudem haben wir erfolgreich darauf hingewirkt, dass ältere Mitarbeiter über 60 Jahre in höherem Maße abgefunden werden.“

Tatsächlich hatte die Geschäftsführung im Sommer die Hoffnung, dass rund 20 freie Stellen in Laupheim von Mitarbeitern aus dem Allmendinger Werk besetzt werden können. Doch dem war nicht so: Im Moment gibt es in Laupheim immer noch 17 freie Stellen, welche durch Zeitarbeitnehmer besetzt sind, erklärt der Unternehmenssprecher.

„Ich wünsche allen betroffenen Mitarbeitern von Herzen alles Gute“, sagt CEO Karl-Hugo Schick und fährt fort: „Glücklicherweise ist der Arbeitsmarkt in der Region für die Betroffenen sehr gut, so dass ich zuversichtlich bin, dass eine Weiterbeschäftigung nahtlos möglich sein wird. Mit der angebotenen Outplacement-Beratung haben wir den klaren Anspruch, die Mitarbeitenden bei ihrem Wechsel bestmöglich zu unterstützen.“