Wohnbau ist wichtiger als Ortsansicht

„Es hieß einmal, wenn wir Wohnbau in der Gemeinde fördern wollen, dann müssen wir auch bestimmte Dinge zulassen“, erinnerte Gerhard Kottmann in der Altheimer Gemeinderatssitzung am Dienstag, als es um eine Bauvoranfrage zur Aufstockung eines Wohnhauses zwischen Ratssaal und Schloss ging. Alle anwesenden Ratsmitglieder sehen die Schaffung von neuem Wohnraum positiv. Im Detail hatten sie aber darüber zu befinden, ob die konkrete Aufstockung die Ortsansicht und die Sichtachse auf das Schloss nachteilig beeinflussen könnte. Der Gemeinderat hat dazu keine Einwände.

Bekanntlich liegt Altheim an einem Hang. Am Fuße des Ortes steht das Schloss, darüber das markante katholische Gebäude mit Gemeindesaal, der neuerdings von der Gemeindeverwaltung für Ratszimmer und Ratssaal angemietet ist. Über dem Ort thront die Pfarrkirche Sankt Michael. Weil bereits hohe Privatgebäude neben dem geplanten Aufstockungsobjekt an der Hauptstraße stehen, sahen die anwesenden Ratsmitglieder keine Bedenken. Letztlich wird im Landratsamt als Baubehörde entschieden. Es geht um die geplante Aufstockung um drei Meter für ein zusätzliches Wohngeschoss.

Veranstaltungen Das ist demnächst in Altheim los Die Dorfputzete ist für Samstag, 13. April, angesetzt und beginnt mit dem Treffen und der Gebietsverteilung um 9.30 Uhr am Bürgerhaus und endet mit der Verpflegung der Teilnehmer am Sportgelände. Am Freitag, 19. April, veranstaltet die Gemeinde Altheim ab 18 Uhr den Bürgerdialog-Abend im Sportheim der SG Altheim. Am Dienstag, 23. April, ist um 15.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Ulm der Vortrag zum Thema „Betrug erkennen – Vermögen schützen“ im Bürgerhaus Altheim geplant. Am Freitag, 3. Mai, gibt es um 16 Uhr mit der Verkehrswacht Ehingen einen Sicherheitskurs „Pedelec (E-Bike)“.

Die Sicht von oben her auf das Schloss ist derzeit bereits gering, erinnerte Bürgermeister Andreas Schaupp. Eine Aufnahme wurde gezeigt, die das belegen mochte. Fotografisch dargestellt wurde damit die Nord-Süd-Achse. Ratsmitglied Georg Moll sagte, solch eine Aufstockung sähen Passanten „nach einem halben Jahr gar nicht mehr“. Ratsmitglied Jürgen Kottmann meinte, es gebe auch kein Recht auf freie Sicht auf die Alpen. Die abstimmungsberechtigten Ratsmitglieder beurteilten die Bauvoranfrage einstimmig positiv. Für befangen musste sich Jürgen Wetzel erklären.

Beschlossen wurde zudem die Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses für die Europawahl und die Kommunalwahlen am Sonntag, 9. Juni. Weil Bürgermeister Andreas Schaupp, wie berichtet, für den Kreistag kandidiert, kann er nicht im Gemeindewahlausschuss mitwirken, ebenso die Mehrheit der aktuellen Gemeinderatsmitglieder. Allerdings hat Georg Moll bereits angekündigt, nicht wieder zu kandidieren und macht deshalb im Gemeindewahlausschuss als Beisitzer mit. Vorsitzende wird Nadine Mohn sein, sie ist die Leiterin des Bürgerbüros. Ihr Stellvertreter wird Josef Fischer. Weitere Beisitzer sind Karl-Dieter Mayer und Stefanie Guter. Stellvertreter der Beisitzer sind Karl Bierer, Stefanie Rommel und Emil Frank. Treffen wird sich der Gemeindewahlausschuss erstmals am 8. April um 18.30 Uhr, zudem wird der Einsatz am Wahltag und voraussichtlich am Folgetag erforderlich.

Eine Einwohnerfragemöglichkeit war in der Ratssitzung angesetzt, die ungenutzt blieb. Es gab keine Fragen. Eingangs der Sitzung hatte der Bürgermeister mitgeteilt, dass Verkäufer von landwirtschaftlichen Flächen auch die Gemeinde als potenziellen Käufer in Betracht ziehen und kontaktieren sollten. Der Bürgermeister erinnerte zudem, dass Wirtschaftswege pfleglich behandelt und Verunreinigungen beseitigt werden müssten. Wenden dürfe man nur auf der Nutzfläche. Ackergerät darf die Fahrbahn nicht beschädigen, was andernfalls umgehend der Verwaltung zu melden ist, um den Kostenersatz und Versicherungsansprüche zu klären. Allgemein betrachtet, habe die Gemeinde über ihren Haushalt ohne Fördermittel die Erhaltung der Wege zu finanzieren, was in der nächsten Sitzung mit Beratung des Haushaltes ein Thema sein werde, blickte Schaupp voraus. Diese Sitzung ist für Dienstag, 19. März, angesetzt.