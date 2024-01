Es sollte ein kurzer Vortrag über ihre Arbeit in der Jugendhilfe werden: Am Schluss einigten sich alle Beteiligten, sich noch einmal zu treffen und sich über pädagogische Diagnostik, Jugendarbeit, das Bildungssystem und Förderschulen auszutauschen.

Till Skrobanek und Gabriele Florack-Skrobanek von Florack und Skrobanek sowie der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel, Altheims Bürgermeister Andreas Schaupp und der Co-Vorsitzende der CDU Schmiechtal Walter Haimerl hatten bei ihrem 45-minütigen Gespräch viele gemeinsame Themenfelder entdeckt.

32 Kinder sind bei Florack und Skrobanek untergebracht

Die Bildungswissenschaftlerin Gabriele Florack-Skrobanek betreibt mit ihrem Sohn Till Skrobanek die Organisation, die sich um psychisch benachteiligte Kinder kümmert. Sechs Wohngruppen haben sie aktuell, drei in Ehingen, eine in Rechtenstein und zwei in Altheim - mit insgesamt 32 Kindern.

„Wir arbeiten ausschließlich stationär“, sagt Till Skrobanek. Das heißt, dass sich das Jugendamt an sie wendet, mit der Bitte, ein auffälliges Kind aufzunehmen, das eine „seelische Behinderung“ hat. „Wir haben lange Wartelisten“, sagt Gabriele Florack-Skrobanek.

Kinder und Jugendliche haben psychische Probleme

Es seien überwiegend bindungsgestörte und traumatisierte Kinder, die bei ihnen unterkommen. „Die Kinder kommen so nicht auf die Welt“, sagt Gabriele Florack-Skrobanek. „Da ist ja vorher was mit ihnen passiert.“ Sie spricht davon, dass Kinder nicht nur eine angemessene Erziehung brauchen, sondern auch eine annehmende.

Es seien Kinder in Isolation, Kinder mit psychisch beeinträchtigten Eltern, traumatisierte und misshandelte, auch sexuell. Ein Junge sei auf seiner Flucht aus dem Iran fast ertrunken. Es seien zum Teil aber auch andere Kulturen und andere Erziehungsmethoden dabei, die zu psychischer Belastung führen.

Auch Eltern werden in den Blick genommen

Mit jedem Kind werde gearbeitet. Die Biografie werde aufgearbeitet - auch die der Eltern, falls das möglich ist. Es könne sich schließlich schon in deren Vergangenheit etwas abgespielt haben, mit dem diese nicht klarkommen. Den beiden ist jedoch wichtig zu betonen: „Wir spielen nicht Schicksal.“ Das heißt, dass die Elternteile beide berücksichtigt werden.

Im Gespräch vertieft waren Bürgermeister Andreas Schaupp, Till Skrobanek, Gabriele Florack-Skrobanek und Manuel Hagel (v.l.). (Foto: Verena Pauer )

Und sie verurteilen nicht, auch wenn sie den Lebensweg der Eltern manchmal privat nicht gutheißen würden. „Die Eltern haben eins gut gemacht: Sie haben ,ja’ zu den Kindern gesagt und die Kinder sind auf die Welt gekommen“, sagt Gabriele Florack-Skrobanek. Manchmal sei es auch möglich, dass ein Kind nach einiger Zeit wieder zu den Eltern zurückgehen kann - jedoch nur, wenn die Eltern das ebenfalls wollen.

Kinder verbringen mehr Zeit drinnen

„Die Masse an psychischen Erkrankungen hat zugenommen im Vergleich zu früher“, sagt Till Skrobanek. 42 Prozent der Kinder sind vor der Grundschule klinisch auffällig. „Heute sind vierjährige Kinder unterwegs, die sind nicht steuerbar“, sagt Gabriele Florack-Skrobanek. „Das heißt, sie haben keine Impulskontrolle.“

Es könne zum einen daran liegen, dass die Gesellschaft in der heutigen Zeit mehr für psychische Probleme sensibilisiert wurde. Es spiele aber auch ein weiterer Faktor mit rein. „Früher sind die Kinder noch rausgegangen“, sagt Skrobanek. „Das findet kaum noch statt.“ Vielmehr würden viele Kindern mittlerweile wesentlich mehr Zeit damit verbringen, Online-Spiele zu spielen oder Filme und Serien zu gucken.

„Medien beruhigen zunächst einmal und nehmen die Langeweile weg“, führt Florack-Skrobanek aus. „Die Kinder brauchen keine Fantasie mehr.“ Auch pornografische und gewalttätige Inhalte seien mittlerweile viel einfacher zugänglich. Das solle nicht als Medienschelte verstanden werden, ergänzt Skrobanek. Die Digitalisierung vereinfache vieles. „Es wurde aber keine Aufklärung betrieben und auf einmal wundern wir uns, dass wir nicht damit umgehen können.“

Versuch eines familiennahen Lebens

Untergebracht sind die Kinder und Jugendlichen bei Florack und Skrobanek in Wohngruppen mit maximal sechs Personen in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Die Häuser haben sie selbst gekauft. „Die Kinder sind auch über einen längeren Zeitraum bei uns“, sagt Florack-Skrobanek. „Wir versuchen, ein familiennahes Leben zu organisieren.“

Denn das habe Einfluss auf die Kinder. So gehen die Kinder und Jugendlichen etwa auch in Vereine in Ehingen, Rechtenstein oder Altheim. Einige gehen in Förderschulen. 22 der Kinder aber sind in Regelschulen untergebracht, als Inklusionskinder.

Kinder sind trotz Inklusion Außenseiter

Und das führt zu Problemen, sagt Florack-Skrobanek. „Wir reden von Inklusion, aber die Kinder sind immer Außenseiter.“ Gut die Hälfte der Kinder wird von Schulbegleitern unterstützt. Zum Teil würden in den Klassen drei bis vier Schulbegleiter sitzen, für jedes Kind eins.

Nicht nur sei das nicht effizient. Die Kinder würden die ganze Zeit zurückgespiegelt bekommen, dass sie einen Aufpasser hätten. Auch Lehrkräfte seien oftmals überfordert, schon allein wegen des Lehrermangels. Inklusion sei grundsätzlich gut, aber „das heißt ja nicht, dass man alle in die gleichen Schulen stopfen muss“.

Kritik am aktuellen Kurs der Landesregierung

Mit dem aktuellen Kurs der Landesregierung tue man den Kindern Unrecht. Eine Aussage, die Gabriele Florack-Skrobanek mit folgendem Beispiel unterlegt: Ein traumatisiertes Kind, das durch zu viele Reize getriggert wird, sitzt in einer Klasse mit 25 bis 30 Mitschülerinnen und Mitschülern.

„Das kann nicht sein“, sagt sie. „Das ist massive Überforderung - sowohl für die Kinder als auch für die Lehrer.“ Dass es in der Schule nicht gut laufe, würden die Kinder auch selbst spüren, seien gestresst und würden das auch ins Private übertragen.

Hagel will schon im Kindergarten ansetzen

Das Problem sieht auch Manuel Hagel. Er habe bereits mit Kindern in der Inklusion gesprochen. Sie hätten ihm gesagt, dass sie jeden Tag aufs Neue scheitern würden. „Die Kinder müssen eingegliedert werden“, sagt er. „Aber wir dürfen sie nicht überfordern.“ Die Förderung müsse individuell sein.

Ansetzen müsse man da schon im Kindergarten. Er sprach auch davon, dass man auch mit Blick auf individuelle Förderung das Bildungssystem ganzheitlich überarbeiten müsse. Seine Aussage, dass er für den Erhalt der Förderschulen kämpfe, kommentierte Gabriele Florack-Skrobanek mit den Worten: „Kämpfen Sie weiter.“