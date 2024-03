Streuobstwiese macht Wohnbaupläne zunichte

Der ursprüngliche Plan war, am nördlichen Ortsrand von Altheim neue Wohnbauplätze zu schaffen. Dafür sollte eine Fläche zwischen Bühlweg und einem Feldweg in den bebauten Ortsteil einbezogen und somit der Siedlungsrand neu ausgeformt werden. Doch in dem Planbereich steht eine Streuobstwiese und die ist geschützt - das war schon im Herbst 2021 klar, als das Vorhaben im Gemeinderat beschlossen wurde. Diesem Problem wollte man durch Neupflanzungen an zwei Standorten begegnen.

Doch seitens der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts konnte dem Antrag kein positiver Bescheid in Aussicht gestellt werden. Nun hat die Gemeinde in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern entschieden, das Verfahren nicht weiterzuführen, dem stimmte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung geschlossen zu. Damit ist das Planverfahren beendet. Möchte man doch irgendwann wieder die Ortsentwicklung an dieser Stelle ins Auge fassen, müsste man das Verfahren von vorne beginnen.

Man habe versucht, die Pläne möglich zu machen, obwohl das Risiko eigentlich klar war, erklärte Gemeinderatsmitglied Jörg Hailer und fügte an: „Wir haben Lehrgeld bezahlt. Vielleicht hilft uns das für die Zukunft.“