Polizei kontrolliert Raser bei Altheim

Zwölf Autofahrer sind am Donnerstag bei einer Kontrolle der Polizei zwischen Altheim und dem Erbacher Teilort Ringingen wegen zu schnellen Fahrens aufgefallen. Zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr nahm die Polizei nach eigenen Angaben bei Altheim Fahrzeuglenker ins Visier, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten. Bei erlaubten 70 Stundenkilometer ertappte die Polizei insgesamt zwölf Autofahrer, die zu schnell fuhren. Zwischen 22 und 34 Stundenkilometer über dem Erlaubten ergaben die Messungen der Polizei - so wie ein 35-Jähriger Autofahrer. Der muss mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro und einem Punkte in Flensburg rechnen. Auch auf die weiteren Schnellfahrenden kommen Anzeigen zu.