„Wir haben diesmal keine Frau gefunden“, räumte Walter Haimerl als Leiter der CDU-Nominierungsveranstaltung für den Kreistag im Bereich des Wahlkreises III Schelklingen ein. Doch sechs namhafte Männer aus drei Generationen stellen sich der Kandidatur, um in Ulm in den Kreistagssitzungen mit zu beraten und mit zu beschließen.

Das sind die drei Bürgermeister Andreas Braun (36/Öpfingen), Oliver Klumpp (55/Griesingen) und Andreas Schaupp (43/Altheim), aber auch CDU-Landesvorstandsmitglied Ralf Stoll aus Allmendingen. Außerdem kandidieren Heinz Zeiher (76/Schmiechen) und Walter Haimerl (59/Allmendingen), die gemeinsam den neuen CDU-Ortsverband „Schmiechtal“ leiten und langjährige Ratserfahrung besitzen, Haimerl seit über einem Jahrzehnt im Kreistag, Zeiher im Schelklinger Gemeinderat und Schmiechener Ortschaftsrat.

Gesprochen wurde auch über aktuelle Angelegenheiten

Getagt wurde im Altheimer Sportheim, wo sich eine Aufbruchsstimmung und Kampfesbereitschaft gezeigt haben mag, die jener vergangener Jahrzehnte entsprechen mag. Weckruf mögen auch die Hinweise Haimerls zu Beginn gewesen sein, dass „Gespräche mit Bürgern draußen“ eine schlechte Laune im Land widerspiegelten, er wisse, was Gesicht zu zeigen bedeute und als Endfünfziger offen seine Meinung zu sagen. Haimerl ist bekanntlich selbstständiger Gärtnermeister. Er beklagte: „Wir haben zu viel Bürokratie.“

Andreas Braun ist Schriftführer der aktuellen CDU-Kreistagsfraktion und würdigte die „tolle Arbeit“ des Fraktionsvorsitzenden Jens Kaiser aus Illerrieden, die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Alb-Donau-Kreises und betonte die Wichtigkeit, „Energie im Süden zu produzieren, weil diese sonst zu teuer wird“. Unter anderem erinnerte Braun an den neuen Bahnhof Merklingen mit Halbstundentaktung.

Haimerl sagte, dass es bereits 800.000 Fahrgäste waren und eine Million Euro für den Zubringer-ÖPNV aufzubringen ist, was Busfahrer erfordere, die teils mit Beifahrer auf die Routen eingelernt werden müssen. Haimerl erwähnte zum Kreistag: „Es sind ein paar mehr Grüne, die warten nicht ein, zwei Jahre bis sie sich auskennen, sondern halten Reden oft schon vor der ersten Sitzung.“ Es geht um die Verwendung von 400 Millionen Euro.

Auch die Bundespolitik wird besprochen

Am Freitag nach Aschermittwoch in Altheim scherzte er noch über SPD-Bundesminister Karl Lauterbach. Pointe: Ohne Cannabis wäre dessen Gesundheitspolitik nicht auszuhalten. Haimerl lobte die Krankenhausstruktur mit „Topärzten“ in Ehingen und Blaubeuren, wenn auch in der Blautopfstadt kein Gynäkologe gefunden wurde, in Ehingen jedoch, was von der Zahl an Geburten abhänge.

Haimerl warb für Berufe in der Pflege, auch durch Berufsumsteiger, versehen mit dem Beispiel einer 51-jährigen neuen Krankenschwester, die 3300 Euro Einstiegsgehalt erhielt. Er lobte die Schulstruktur mit sechs Optionen allein im Bereich Ehingen, um Abitur zu machen.

Diese Themen sind für die CDU in der Region wichtig

Die sechs Kandidaten stellten sich nach und nach vor. Heinz Zeiher nannte als wichtige Themen: Schutz vor Hochwasser, Biber, Altersdiskriminierung und Altersarmut, sprach sich für Nahwärme aus, beklagte die teuerste Pflege in Baden-Württemberg und dem Saarland. Andreas Brauns Ziel ist, „solche Finanzpolitik zu machen, wodurch die Kommunen finanzstark bleiben“.

Haimerl würdigte den Alb-Donau-Kreis, wo Süddeutsche Bürgermeister werden sollten, „nicht Kasper aus Buxtehude, das ist nicht gut fürs Land“. Der Altheimer Andreas Schaupp ist gebürtiger Ehinger, aufgewachsen in Öpfingen, „mit Liebe zur Raumschaft“ und ließ sich als Parteiloser für die Kreistagskandidatur gewinnen. Oliver Klumpp will als Griesinger Bürgermeister den Südrand des Wahlkreises III vertreten, war in der Legislatur 2014 bis 2019 schon einmal Kreisrat und dort im Jugend- und Sozialausschuss.

Ralf Stoll stammt aus Sonnenbühl, fand seine Partnerin in Allmendingen, ist seit acht Jahren im CDU-Landesvorstand und möchte als Bindeglied zwischen Land, Kommunen und Ortsverbänden fungieren. Fünf Themen sind Stoll ganz wichtig: Kommunen gut ausstatten, auch mal Abschiebungen durchführen, Wohnbau in den Heimatorten junger Bauherrschaften ermöglichen, kommunalpolitisches Ehrenamt stärken und nicht zuletzt Stadt und Land zusammenhalten. Er ist gelernter Metzgermeister und gestand, „früher ein Schreier am Stammtisch“ gewesen zu sein, der dem Hinweis, „dann mach doch etwas“, gefolgt sei und deshalb politisch aktiv geworden ist.

22 Personen dürfen wählen

22 der rund 30 Anwesenden im Altheimer Sportheim waren wahlberechtigt. In geheimer Wahl erhielten die Kreistagskandidaten zwischen 17 und 21 Stimmen. Vier Kreistagssitze können von den Kandidaten aus dem Wahlkreis III Schelklingen maximal besetzt werden. In seinem Grußwort gratulierte der Schelklinger Paul Glökler den Kandidaten.

Glökler erinnerte als Stiftungsrat, wie nach der Spendenvergabe der Karl- und Maria-Maier-Stiftung in der SZ berichtet, nun auch im Kreis seiner Parteikollegen an die zunehmende Bürokratie für gemeinnützige Stiftungen, obwohl diese in Deutschland transparent geführt würden. „Die Bürokratiegrenze ist überschritten“, beklagte der Schelklinger. „Die Vorlagen kommen von der EU und der Bundestag sattelt immer etwas drauf“, kritisierte er.

Weitere Themen bewegen die Anwesenden

Der Altheimer Walter Moll fragte nach der Verbreiterung des Weges von Pfraunstetten nach Öpfingen. Im Kreishaushalt sei, so Andreas Braun, die Verbesserung enthalten, aber nicht die Verbreiterung, es gebe schließlich Ausweichbuchten.

Der anwesende Oberdischinger Bürgermeister Fritz Nägele, Kreistagsmitglied aus dem Wahlkreis Erbach, brachte sich bei diesem Thema ein. Vom Kreistag sei die Straße vor Ort angeschaut worden, berichtete er. „Man ist dran“, betonte Haimerl. In den nächsten Wochen finden die Nominierungen der CDU-Ortsverbände für die kommunalen Gremien statt.