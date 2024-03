Altheim will weiter investieren

Es brauche Investitionen, um Altheim zukunftsfähig zu machen, betonte Bürgermeister Andreas Schaupp im Gemeinderat bei der Vorstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2024. Deshalb ist eine Kreditaufnahme von bis zu 600.000 Euro für das laufende Jahr vorgesehen. Besonders viel Geld braucht es für die Entwicklung des Gewerbegebiets am östlichen Ortsrand. Dieses Projekt sei wichtig für die Zukunft, betonte der Bürgermeister, es stelle sicher, dass sich neues Gewerbe ansiedeln kann, was wiederum gut für zukünftige Steuereinnahmen sei.

Für das geplante Gewerbegebiet sind im laufenden Jahr Kosten in Höhe von 524.000 Euro geplant - für den Grunderwerb der benötigten Grundstücke wie auch für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen. Für die folgenden Baumaßnahmen werden im Jahr 2025 zudem Mittel von mehr als einer Million Euro eingeplant. Die Feuerwehr soll außerdem noch in diesem Jahr einen neuen Mannschaftstransportwagen bekommen, welcher bereits 2016 im Feuerwehrbedarfsplan gefordert wurde - Kostenpunkt: 90.000 Euro.

Wegen Lärm Pläne fürs Gewerbegebiet werden geändert Die Planungen für das „Gewerbegebiet östlicher Ortsrand“ laufen schon seit drei Jahren, nun müssen die Pläne noch einmal überarbeitet werden. Der Grund ist, dass der gewerbliche Gebietsinteressent mittlerweile seine Planungen konkretisiert hat und sich nun Konflikte aufgrund des Lärmpegels ergeben könnten. „Der Interessent hat ein Gewerbe, das entsprechend Lärm macht“, erklärte Planer Michael Schröder, der dem Gemeinderat online zugeschaltet war. Doch für den Lärm gibt es eine Lösung: Bisher war der östlichste Teil der Fläche Richtung Sandgrube nur für eine Lagerfläche vorgesehen, nun soll der Plan dahingehend geändert werden, dass auf der Sandabbaufläche auch eine bauliche Nutzung möglich ist. Somit könnten hier, fernab der Wohnhäuser, gewerbliche Arbeiten stattfinden, die zudem hinter Mauern für nicht ganz so viel Lärm sorgen. Der Bebauungsplan muss nach der Änderung erneut ausgelegt werden. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu. (dtp)

Außerdem sind Investitionen für eine barrierefreie Bushaltestelle wie auch für den Breitbandausbau geplant. Insgesamt investiert die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr knapp eine Million Euro. Manche Maßnahmen wie der Breitbandausbau, die Photovoltaik-Anlage auf dem Bürgerhaus (hier haben die Arbeiten in diesen Tagen begonnen) oder die Entwicklung des Gewerbegebiets am östlichen Ortsrand konnten im Haushaltsjahr 2023 noch nicht vollendet werden, deshalb werden die Mittel nochmals für 2024 eingerechnet - das gilt auch für die mögliche Schuldenaufnahme.

Die Einnahmen durch Steuern und Gebühren steigen 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Gleichwohl kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden: Es wird mit einem Minus von 93.000 Euro gerechnet. Bereits im vergangenen Haushaltsjahr war ein negatives Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag von knapp 48.000 Euro eingeplant. Was in der Haushaltskasse spürbar ist: dass dem Vorgänger von Bürgermeister Andreas Schaupp nach dem Abschied noch zwei Jahre lang eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung gezahlt werden muss. Ab Ende dieses Jahres soll es außerdem eine neue Stabsstelle geben, um den Bürgermeister zu unterstützen.

Zusätzlich steigen die Zahlungen für den Altheimer Kindergarten um 75.000 Euro jährlich: Der Anbau habe nämlich zur Folge, dass es auch mehr Personal und nicht zuletzt dadurch höhere Personalkosten gibt und das wird auch in Zukunft so bleiben. Dennoch erklärte der Bürgermeister: „Für 2025 und 2026 sollte wieder ein ausgeglichener Haushalt möglich sein.“ Gespart wird unter anderem bei den Fundkatzen: Für sie ist nur noch ein Viertel der Summe aus dem Vorjahr eingeplant, weil nicht mehr die Katzenhilfe, sondern nur noch direkt der Tierarzt bezahlt werden soll.

„Das Niveau an Investitionen soll auch in Zukunft gehalten werden“, erklärte der Bürgermeister, wenngleich die Spielräume kleiner würden. Denn es gebe „Kostensteigerungen an allen Ecken und Enden“, was das Personal angehe, die Energie oder auch die Unterbringung von Flüchtlingen. „Jammern hilft nicht“, betonte Andreas Schaupp. Wichtig sei es nun, weitere Einnahmen zu generieren. Und auch Gebühren und Steuern müssten, wie schon in der jüngeren Vergangenheit, möglicherweise angepasst werden. Denn eine Vision für den Ort und das Zusammenleben sei wichtig, betonte der Bürgermeister. Gleichzeitig müsse man aber auch behutsam vorgehen, damit der Haushalt nicht in Schräglage gerät.

Die Gestaltung des Miteinanders im Ort wird schon bald die dominierende Aufgabe: Die Dorfinnenentwicklung war bereits im Bürgermeisterwahlkampf von Andreas Schaupp ein wichtiges Thema. Das alte Rathaus sei aktuell nicht mehr nutzbar und eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich. Im Bereich der Dorfmitte gebe es aber Potenzial für Gestaltungsmöglichkeiten, um Orte der Gemeinschaft und Begegnung zu schaffen. Kommunale Grundstücke wie auch verwaiste Anwesen - etwa alte, nicht mehr bewirtschaftete Höfe - würden eine Gelegenheit bieten, Altheims Ortskern lebenswert zu gestalten. Für den innerörtlichen Grunderwerb sind bereits jetzt Mittel eingeplant, im Jahr 2027 ist für dieses Vorhaben ein Betrag von 700.000 Euro vorgesehen.