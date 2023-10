Alles gegeben und trotzdem hauchdünn verloren

Mit 4:6 wirklich sehr unglücklich geschlagen geben musste sich die U19 Mädchenmannschaft der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen, in der Bezirksligapartie, beim RSV Ermingen am Samstagnachmittag in der Hochsträßhalle. Nach einem etwas nervösen Beginn beider Teams waren es die Hausherrinnen, die sich im Doppel durch Verena Kast/Sophie Tröster (3:2 gegen Coline Steeb/Sofia Schneider / 9:11, 11:8, 8:11, 11:5, 11:6) mit viel Glück die 1:0 Führung holten. Doch die Mannschaft der SGM-MN hielt voll dagegen und kam dadurch gleich im ersten Einzel durch Sofia Schneider (3:1 gegen Annabel Schmid) zum verdienten 1:1 Ausgleich. Nun legten aber auch die Erminger Spielerinnen noch eine gehörige Schippe drauf und überraschten die Spielgemeinschaft mit unglaublich druckvollem Spiel. Sophie Tröster (3:0 gegen Coline Steeb), Verena Kast (3:0 gegen Nathalie Ertle) und noch einmal Sophie Tröster (hauchdünn mit 3:2 gegen Annika Ertle) holten sich die Führung zum 4:1 mit einem wahren Paukenschlag zurück. Jetzt war es an der SGM-MN noch einmal auf die Zähne zu beißen und den Rückstand wieder aufzuholen. Coline Steeb (3:2 gegen Verena Kast) und Annika Ertle (3:1 gegen Annabel Schmidt) brachten das SGM-Team mit tollem Spie und viel Kampfgeist wieder zum 3:4 heran, ehe Sophie Tröster mit ihrem äußerst knappen 3:2 über Nathalie Ertle, dann Ermingen mit der 5:3 Führung erneut wieder etwas Luft verschaffte. Mannschaftsführerin Coline Steeb übernahm dann Verantwortung und brachte die Spielgemeinschaft mit ihrem stark herausgespielten 3:0 Sieg über Annabel Schmid nochmal zum 4:5 heran. Nun lag alle Last auf den Schultern von Sofia Schneider. Denn jetzt musste unbedingt ein Sieg gegen die Erminger Nummer eins her. Doch Verena Kast nutzte die Gunst der Stunde und holte nach knapp zweieinhalb Stunden Spielzeit, mit einem wirklich sehr glücklichen 3:1 Erfolg über Sofia Schneider, den noch fehlenden Punkt zum 6:4 Sieg für Ermingen. Aber auch die unterlegenen Spielerinnen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen müssen nach dieser Niederlage nicht die Köpfe hängen lassen. Die Form und die Spielleistung waren da, lediglich an der Punktausbeute muss noch gearbeitet werden. Am Samstag, den 21. Oktober sind die U19 Mädchen der Spielgemeinschaft um 10.00 Uhr beim TSV Herrlingen im Lautertal zu Gast. Abfahrt ist um 09.00 Uhr in Merklingen an der Sporthalle.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.