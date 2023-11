Alles gegeben und trotzdem ganz knapp verloren

Unglücklich mit 5:9, mussten sich die Ersatzgeschwächten Herren I, in der Bezirksklasse Gruppe 2, gegen den Tabellensiebten SSG Ulm 1999, am Samstagabend in eigener Halle geschlagen geben.

Zu Beginn lief es allerdings erst einmal richtig gut. Benjamin Hack/Andy Freund besorgten mit einem glatten 3:0 Sieg über Jens Lück/Matthias Stolz die frühe Merklinger 1:0 Führung, die Andreas Haßler/Harry Diefenbacher mit einer richtig tollen Vorstellung und einem 3:1 Erfolg über Cesur Akdogan/Benedikt Stolz sogar noch zum 2:0 Zwischenstand ausbauten, ehe Christoph Müller/Phillip Stöferle (3:0 gegen Bernd Strohm/Steffen Autenrieth) den Gast aus dem Ulmer Ortsteil Gögglingen zum 1:2 heranbrachten.

Doch auch in den ersten Einzeln behielten die Hausherren vorerst noch die Oberhand. Benjamin Hack (3.2 gegen Cesur Akdogan) und Andreas Haßler (3:2 gegen Jens Lück) sorgten mit starken spielerischen Akzenten für eine doch etwas überraschende Merklinger 4:1 Führung und einen Start nach Maß. Nun legten sich die Gäste der SSG Ulm noch mehr ins Zeug, erhöhten das Tempo und holten so den Rückstand in kürzester Zeit auf. Christoph Müller (3:0 gegen Andy Freund), Benedikt Stolz (3:0 gegen Bernd Strohm) und Phillip Stöferle (3:0 gegen Harry Diefenbacher) schafften in einer Hauruckaktion den 4:4 Ausgleich, den Matthias Stolz (3:0 gegen Steffen Autenrieth) dann sogar noch in eine 5:4 Führung für die Gäste umwandelte.

Im Anschluss aber war es mit Benjamin Hack, die Merklinger „Nummer Eins“, der mit seinem exzellent herausgespielten 3:0 Sieg über Jens Lück, wieder das 5:5 Unentschieden herstellte. Nun jedoch wendete sich das Blatt entscheidend. Während die SSG Ulm weiter zulegte, fehlte dem TVM-Team einfach das entscheidende Quäntchen Glück. Cesur Akdogan (3:1 gegen Andreas Haßler), Benedikt Stolz (ganz hauchdünn 3:2 gegen Andy Freund) und Christoph Müller (3:0 gegen Bernd Strohm) sorgten zum Leidwesen der Merklinger Akteure für die vorentscheidende 8:5 Führung der Gäste, die Matthias Stolz dann, mit seinem 3:1 Erfolg über Harry Diefenbacher, nach genau zweieinhalb Stunden Spielzeit, zum etwas glücklichen 9:5 Sieg der SSG Ulm endgültig einsackte.

Am kommenden Wochenende sind die Herren I gleich zwei Mal im Einsatz. Am Samstag, den 18. November um 18 Uhr bei der SGM Griesingen/Rißtissen und am Sonntag, den 19. November um 10.00 Uhr Zuhause gegen den VfL Munderkingen.