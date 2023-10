Alles gegeben und trotzdem ganz knapp 4:6 verloren

Erneut eine richtig unglückliche 4:6 Auswärtsniederlage gab es für die allerdings etwas ersatzgeschwächten U19 Mädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen, in der Bezirksliga Partie am Samstagvormittag, beim TSV Herrlingen II im Lautertal. Von Beginn an entwickelte sich ein sehr stark umkämpftes und offenes Spiel in dem die Gastgeberinnen im Eingangsdoppel durch Alena Resonnek/Ella Trompler (3:1 gegen Nathalie Ertle/Franziska Seybold) kurzzeitig mit 1:0 die Führung übernahmen. Fast schon im Gegenzug waren es dann aber Sofia Schneider/Annika Ertle, die sich in einem dramatischen Spiel hauchdünn mit 3:2 gegen Nora Klein/Sina Klein zum 1:1 Zwischenstand durchsetzten. Dann startete Herrlingen etwas besser in die Einzel und übernahm durch Alena Resonnek (3:0 gegen Nathalie Ertle) mit 2:1 wieder die Führung, ehe Sofia Schneider mit beherztem Spiel und eisernen Nerven (3:2 gegen Ella Trompler) wieder zum 2:2 ausglich. Nun gelang es den Hausherrinnen noch einen Zahn zuzulegen, die SGM zu überraschen und damit gleich drei Spiele in Folge für Herrlingen zu entscheiden. Nora Klein (hauchdünn mit 3:2 gegen Franziska Seybold), Sina Klein (mit 3:0 gegen Annika Ertle) und Elena Resonnek (mit 3:0 gegen Sofia Schneider) schafften im Sauseschritt die beruhigende 5:2 Führung. Noch gab sich die SGM aber nicht geschlagen. Nathalie Ertle schaffte mit ihrem knappen, aber aufgrund der spielerischen Leistung vollkommen verdienten, 3:2 Erfolg über Ella Trompler wieder den Anschluss zum 3:5, ehe Nora Klein, mit dem glücklichen 3:2 Sieg über Annika Ertle zum 6:3, wieder den alten drei Punkte Vorsprung herstellte. Das letzte Einzel gewann dann zwar noch Franziska Seybold für die SGM, nach genau zwei Stunden Spielzeit mit 3:1 gegen Sina Klein, zum 4:6 Endstand. Wieder so ein unnötig verlorenes Spiel trotz einer richtig tollen Leistung, leider aber ohne, das manchmal auch eben notwendige Quäntchen Glück. Die Einstellung, der Einsatz und die Leidenschaft stimmen, lediglich an der Punktausbeute muss noch gearbeitet werden. Das nächst Spiel der U19 Mädchen der SGM Merklingen/Nellingen findet am Samstag, den 11. November, in der Merklinger Sporthalle um 10 Uhr, gegen den SC Bach statt.

