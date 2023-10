Alles gegeben aber trotzdem ohne wirkliche Chance

Absolut ohne jede Chance war die stark ersatzgeschwächte 1. Herrenmannschaft bei ihrer, auch in dieser Höhe erwarteten 1:9 Niederlage, in der Bezirksklassen Gruppe 2 Partie, gegen den Tabellenfünften TTC Ehingen I am Samstagabend in der Merklinger Sporthalle. Durch den krankheitsbedingten Ausfall von gleich drei wichtigen Spielern stand diese Partie gleich zu Beginn unter keinem guten Stern für die Merklinger Akteure. Zudem legten die Gäste von der Donau, gleich vom Start weg ein wirklich sehr hohes Tempo vor. Trotz der sehr heftigen Gegenwehr der Gastgeber ließen sich die Ehinger Spieler aber nicht groß beeindrucken, spielten wie entfesselt auf und holten durch Patrick Huss/Wolfgang Vetter (3:1 gegen Andreas Haßler/Frank Waldeck), Martin Heinzelmann/Marcellus Abele (3:0 gegen Andy Freund/Harry Diefenbacher) und Jens Fischer/Christian Wölfle (3:0 gegen Bernd Strohm/Hans-Peter Wörtz) eine sehr frühe 3:0 Führung heraus. Dann war es TVM-Mannschaftsführer Andreas Haßler, der mit seinem wirklich toll herausgespielten 3:1 Erfolg über Martin Heinzelmann, für Merklingen den 1:3 Anschlusspunkt erzielte. Nun schöpften die Hausherren noch einmal Hoffnung und gaben noch mehr Gas. Doch auch die Gäste verstärkten ihre Bemühungen noch einmal deutlich. Alle Versuche der Merklinger Mannschaft, doch noch die Wende zu schaffen, schlugen auch wegen der deutlich größeren Spielstärke fehl. Durch Niederlagen von Andy Freund (0:3 gegen Patrick Huss), Bernd Strohm (0:3 gegen Christian Wölfle), Harry Diefenbacher (0:3 gegen Jens Fischer), Hans-Peter Wörtz (0:3 gegen Wolfgang Vetter) und Frank Waldeck (0:3 gegen Marcellus Abele) gerieten die Merklinger Spieler dann innerhalb kürzester Zeit mit 1:8 uneinholbar in Rückstand. Nun lag es erneut an Mannschaftsführer Andreas Haßler noch einmal eine Ergebniskosmetik zu betreiben, doch Patrick Huss, die Ehinger Nummer eins, hatte ganz andere Pläne. Nach genau einhundertfünf Minuten Spielzeit, brachte er, mit seinem hart erkämpften aber richtig stark herausgespielten 3:0 Sieg über Andreas Haßler, den auch in dieser Höhe absolut verdienten 9:1 Sieg für den TTC Ehingen unter Dach und Fach. Am kommenden Samstag, den 14. Oktober spielen die Herren I erneut Zuhause. Sie empfangen um 18.00 Uhr den Tabellensiebten SG Öpfingen II in der Merklinger Sporthalle.

