Alle Posten erfolgreich besetzt!

Fast 50 Mitglieder folgten der Einladung der Vorstandschaft zur diesjährigen Hauptversammlung in der Albhalle in Granheim. Nach der Begrüßung wurde zunächst der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder gedacht. Anschließend berichteten Vorstandschaft und die Leiter der Abteilungen Fußball, Tennis, Darts, Fitness Frauen, Jedermänner sowie Kinderturnen über die Ereignisse des letzten Jahres und gaben einen kurzen Ausblick auf die anstehenden Termine in 2024. Im finanziellen Bereich gab es ein leichtes Minus zu verzeichnen, welches auf die Anschaffung der neuen Flutlichtanlage mit LED Beleuchtung am Sportplatz sowie den Kauf einer Reinigungsmaschine für den Tennisplatz zurückzuführen ist. Diese Investitionen waren infrastrukturell notwendig, da für die inzwischen in die Jahre gekommene Flutlichtanlage keine Leuchtmittel mehr verkauft werden.

Da die Kassenprüfer nichts zu beanstanden hatten und die hervorragende Buchhaltung von Finanzvorstand Matthias Grab bestätigten, stand einer Entlastung der Vorstandschaft nichts mehr im Wege.

Bei den folgenden Wahlen wurde Georg Missel als Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit bestätigt. Zum Vorstand für Sportbetrieb wurde Heiko Springer gewählt, der damit auf Christoph Späth folgt, welcher nicht mehr kandidierte. Die Kassenprüfer Julia Auerswald und Martin Willbold wurden ebenfalls wiedergewählt. Bei den Beisitzern kam es zur Wiederwahl von Simon Frenz und Ralf Meyer, neu dabei ist Silvia Mayer, welche für Michael Reiser übernimmt, da dieser nicht mehr zur Wahl stand.

Somit konnten beim SV Granheim alle offenen Posten besetzt werden und man ist gut aufgestellt, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich anzugehen.