Ade, rosa Rezeptschein - hallo Digitalisierung: Zumindest, wenn es um Arznei-Rezepte geht. Denn seit Neujahr sind Ärztinnen und Ärzte in Deutschland dazu verpflichtet, Medikamente ausschließlich digital zu verschreiben.

Wer in der Vergangenheit gerne mal den Rezeptzettel verloren hat, wird sich freuen, Rezepte künftig per App oder elektronischer Gesundheitskarte (eGK) zu lösen. Aber auch das Papierrezept hat in Zeiten des E-Rezepts noch nicht ausgedient.

Was müssen Versicherte jetzt beachten? Schwäbische.de beantwortet alle wichtigen Fragen.

Was steckt hinter dem E-Rezept?

Das Rezept wird „elektronisch“. Somit hat der rosafarbene Rezeptzettel für gesetzlich Versicherte ausgedient. Der digitale Weg soll aber einige Vorteile mit sich bringen: Patienten können sich künftig unnötige Wege zum Arzt sparen.

Doch gänzlich auf Papier verzichten müssen Patienten nicht. Den bewährten Rezept-Ausdruck in Papierform gibt es auch weiterhin - allerdings in einem anderen Gewand.

Für wen gilt das E-Rezept?

Das E-Rezept tritt zunächst nur für gesetzlich Versicherte in Kraft und ersetzt das rosafarbene Kassenrezept.

Wir haben extra Flyer erstellt, Poster gemacht und weisen auf unsere Beratung hin. Apothekerin Marion Bäumlisberger

Das blaue Rezept für Privatversicherte gibt es zunächst weiter in Papierform. „Künftig sollen auch privat Krankenversicherte E-Rezepte nutzen können“, blickt die Verbraucherzentrale voraus.

Was ändert sich für Versicherte?

Wer dieses einlösen möchte, für den bleibt der Ablauf in der Apotheke allerdings gleich, beruhigt die Ulmer Apothekerin Marion Bäumlisberger. „Trotzdem versuchen wir, alle Kunden mitzunehmen. Wir haben extra Flyer erstellt, Poster gemacht und weisen auf unsere Beratung hin“, sagt sie.

Wie wird das E-Rezept erstellt?

Der Arzt oder die Ärztin erstellt das Rezept digital, signiert es und speichert es danach auf einem zentralen System ab - dem sogenannten E-Rezept-Fachdienst. Durch die Signatur ist jedes Rezept laut Gematik fälschungssicher.

Das E-Rezept erhält einen einzigartigen digitalen Code, hinter dem alle wichtigen Informationen versteckt sind.

Wie lösen Versicherte das E-Rezept ein?

„Das E-Rezept kann in allen Apotheken in Deutschland eingelöst werden“, schreibt das Unternehmen Gematik, der Nationalen Agentur für Digitale Medizin, die unter anderem auch die E-Rezept-App entwickelt hat: auch in Online-Apotheken.

So viel vorweg: Patienten, die weniger auf digitale Technik setzen, müssen auch weiterhin nicht auf ein Papierrezept verzichten.

Gemein haben alle: Mit dem hinterlegten Code ruft der Apotheker das Rezept aus dem Fachdienst ab. Diese drei Möglichkeiten gibt es für Versicherte:

Papierausdruck : Auf dem neuen E-Rezept-Ausdruck befindet sich ein Code, der in der Apotheke später abgescannt werden kann.

: Auf dem neuen E-Rezept-Ausdruck befindet sich ein Code, der in der Apotheke später abgescannt werden kann. Gesundheitskarte : Die elektronische Gesundheitskarte muss in der Apotheke ins Kartenlesegerät gesteckt werden. Für die Nutzung ist laut Gesundheitsministerium nicht etwa die Eingabe eines PIN-Codes nötig.

: Die elektronische Gesundheitskarte muss in der Apotheke ins Kartenlesegerät gesteckt werden. Für die Nutzung ist laut Gesundheitsministerium nicht etwa die Eingabe eines PIN-Codes nötig. Smartphone-App: Für die Anmeldung brauchen Versicherte allerdings einen PIN-Code und eine NFC-fähige Gesundheitskarte, um die kontaktlose Datenübertragung möglich zu machen. Um eine PIN zu bekommen, müssen sich Versicherte bei ihrer Krankenkasse melden, rät die Verbraucherzentrale.

Welche Vorteile bringt es mit sich?

„Um Fiebersaft fürs Kind oder Blutdrucksenker für die Oma zu holen, einfach deren elektronische Gesundheitskarte einlesen lassen und die Medikamente mitbringen“, wird im Erklärfilm der Gematik betont. Angehörige sollen durch das E-Rezept künftig einfacher Medikamente aus der Apotheke mitbringen können.

Um Fiebersaft fürs Kind oder Blutdrucksenker für die Oma zu holen..., heißt es im Erklärfilm zum E-Rezept

Ein weiterer Vorteil: Rezepte, die in einer Videosprechstunde ausgestellt wurden, können auch aus der Ferne für den Patienten hinterlegt werden. Das funktioniere auch für Folgerezepte im selben Quartal.

Gibt es auch Kritik?

Einige Ärzte kritisieren zudem den ungünstigen Zeitpunkt der Einführung „inmitten der Infektsaison“, wie unter anderem der MDR berichtet.

Denn: Die technische Umstellung in den Praxen sei aufwändiger als in den Apotheken. „Einige Ärzte kämpfen gerade noch damit“, sagt auch die Ulmer Apothekerin Marion Bäumlisberger. „Der Praxis-Ablauf muss komplett umgestellt werden. Und viele haben Angst, was falsch zu machen.“

Aber auch für die Apotheker gebe es noch offene Fragen. So sei die Abrechnung der Rezepte mit den Krankenkassen „noch nicht 100-prozentig geklärt“, betont die Apothekerin. Sie verspüre deshalb noch eine gewisse Vorsicht bei den Beteiligten. Auf lange Sicht rechne sie aber mit einer deutlichen Vereinfachung für Apotheken, Ärzte und Patienten.

Wie lange ist ein Rezept gültig?

E-Rezepte haben die gleiche Gültigkeitsdauer wie Papierrezepte und können innerhalb von 28 Tagen eingelöst werden. In dieser Zeit übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Arznei.

Ein E-Rezept kann nur einmal eingelöst werden. Ob das bereits geschehen ist, ist zentral hinterlegt. Sobald das verschriebene Medikament abgeholt wurde, ändert sich der Status - eine mehrmalige Einlösung ist so nicht möglich.

Wie sicher sind meine Daten?

„Sicher, einfach und datenschutzkonform.“ So bewirbt Gematik das neue E-Rezept in einem Erklärvideo auf der Website. Denn die Daten werden auf dem Weg von der Arztpraxis in die Apotheke mehrfach verschlüsselt und sicher gespeichert, schreibt die Gematik. „Nur wer im Besitz der jeweiligen eGK oder des Rezeptcodes ist, kann das Rezept auch abrufen“, heißt es weiter.

Nur wer im Besitz der jeweiligen eGK oder des Rezeptcodes ist, kann das Rezept auch abrufen Gematik

Nicht etwa das Rezept, sondern nur der Abrufcode für den Fachdienst wird auf der Karte gespeichert. Sie dient in diesem Fall nur als „Schlüssel“, schreibt zum Beispiel das Gesundheitsministerium auf seiner Website.

Zudem kann laut Gematik nur die verordnende Praxis und die Apotheke das Rezept einsehen. 100 Tage, nachdem das Rezept eingelöst wurde, werden die Daten gelöscht.

Die Rezepte sind mit der elektronischen Gesundheitskarte allerdings ohne PIN-Eingabe abrufbar. Die Verbraucherzentrale rät deshalb, die Karte bei Verlust schnellstmöglich sperren zu lassen.