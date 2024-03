Albverein Ortsgruppe Altsteußlingen tagt

Zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, 25. Februar, trafen sich 30 Mitglieder des Albvereins, Ortsgruppe Altsteußlingen, im Saal der Gaststätte „Krone“ in Ehingen-Dächingen.

Der Vorsitzende Emil Renner begrüßte die Anwesenden. Ein besonderer Gruß galt hierbei dem Gauvorsitzenden Helmut Geiselhart und seiner Frau.

Der leider rückläufige Mitgliederstand liegt aktuell bei 75 Mitgliedern, davon kein einziger Neuzugang. Über neue Mitglieder würde sich die Ortsgruppe natürlich riesig freuen. Der Vorsitzende Renner besuchte mit 7 weiteren Mitgliedern am 11. März die Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Stuttgart in Mehrstetten. Am 8. Oktober war Gauvertreterversammlung in Weilersteußlingen.

Sodann folgten die einzelnen Berichte der Kassiererin Klothilde Wagner, der Schriftführerin Gerda Baur, dem Wegwart Roman Schuhmacher und der Kassenprüfer Alfred Springer und Gerhard Ulmer.

Gerda Baur teilte in ihrem Bericht mit, dass im vergangenen Jahr12 Wanderungen mit durchschnittlich 27 Personen pro Wanderung durchgeführt wurden. Insgesamt nahmen an den Wanderungen 326 Personen teil. Ansonsten fanden 2 Ausschusssitzungen, eine Mitgliederversammlung, ein Kaffeekränzchen (Fasnet), ein Weißwurstfrühstück, ein Grillabend (Hockete), ein Tagesausflug in die Breitachklamm und die 5-tägige Wander- und Kulturreise nach Franken statt.

Wegwart Roman Schuhmacher betreut 48 Km Wanderwege. Es ist der HW2, HW7, Südrandweg und 4 Verbindungswege. Beanstandet wurde, dass teilweise bei Forstarbeiten, keine Rücksicht auf die Wegebeschilderung genommen wird.

Die Entlastung wurde von Helmut Geiselhart, dem Gauvorsitzenden, durchgeführt. Einstimmig wurde die Vorstandschaft entlastet.

Zum Abschluss wurden noch Bilder von der „Frankenwald“-Wanderreise gezeigt.