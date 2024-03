Albverein Ehingen am „Heiligen Grab“ und an Schussenquelle

Die Mittwochswanderung des Schwäbischen Albvereins Ehingen begann in der St. Magnus-Kirche in Bad Schussenried. Stadtpfarrer Schaepen führte sachkundig durch seine Kirche und erläuterte das jetzt wieder aufgebaute „Heilige Grab“, das nun wieder nach 70 Jahren an gleicher Stelle zu besichtigen ist.

In Oberschwaben waren diese „Heiligen Gräber“, die einem Nachbau der Grabeskirche in Jerusalem nachempfunden waren, in vielen Kirchen vorhanden. Bis 1956 Papst Pius XII die Liturgie der Karwoche reformierte und diese Heiligen Gräber abgeschafft wurden. Die Gläubigen waren wohl durch das Passionstheater zu sehr von der eigentlichen Liturgie abgelenkt. Die bis kürzlich auf dem Dachboden der Kirche gelagerten Kulissentafeln sind 7,20 Meter hoch und 4 Meter tief, bemalt und vergoldet und geben die Illusion einer barocken Triumphpforte wieder. Im Zentrum ist die Monstranz aufgestellt, ab Gründonnerstag werden die Tafeln jeden Tag ausgetauscht und die Leidensgeschichte weitererzählt.

Am Karfreitag ist das Kreuz im Mittelpunkt, an Ostern erscheint der Auferstandene. Effektvoll flackernd sind die mundgeblasenen verschiedenfarbigen Glaskugeln, die mit Wasser gefüllt und früher von hinten mit Kerzen oder Öllampen beleuchtet wurden, heute jedoch durch moderner LED-Technik ersetzt sind. Es war eine Herausforderung, das Grab wieder so aufzubauen, wie es ursprünglich ausgesehen hatte. Da konnten jedoch einige betagte Kirchgänger sich noch an manche Einzelheiten gut erinnern und helfen. Nach diesen kulturellen Eindrücken wanderte die Gruppe hinauf zur Endmoräne aus der Würm-Eiszeit und zur Schussen Quelle - insgesamt drei Höhepunkte an diesem Tag.